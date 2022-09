Ya no se oirá en mucho tiempo la frase de “GOD SAVE THE QUEEN” ( Dios salve a la reina). Elizabeth Alexandra Mary, mejor conocida como la reina ISABEL II falleció este 8 de septiembre a los 96 años de edad. Con ella se va toda una vida llena de pasajes históricos no solo para el Reino Unido , sino también para el mundo entero. Tal vez para los mexicanos esta noticia no signifique mucho, pero para los ingleses y otras naciones esta muerte es de gran pesar. Está en el ADN de los ingleses el mantener una monarquía dentro de su esquema constitucional. El rey o la reina tienen actividades diplomáticas, reciben a jefes de estado, organizan eventos y son parte de asociaciones por La Paz, por el medio ambiente, por la igualdad etc. , en nombre de la corona británica; en otras palabras reorienta la identidad nacional, la unidad y el orgullo británico. Su actividad genera muchos ingresos económicos a los británicos. Su reinado es considerado el más largo de la historia de Reino Unido. Con su muerte, Carlos de Inglaterra de 73 años se convierte en rey de la monarquía británica. Un hecho histórico de Isabel II, fue que se alistó en el ejército de su país para pelear en la Segunda Guerra Mundial formándose como conductora y Mecánica con el grado de segunda subalterna y casi de inmediato fue ascendida a comandante junior. Este era el perfil de esta mujer que fue una líder para su nación y para el mundo en toda la extensión de la palabra . Los mexicanos y en especial los acapulqueños no podemos olvidar que en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, Isabel II acompañada de su esposo el príncipe consorte Felipe de Edimburgo visitó nuestro bello puerto de Acapulco, cuando el puerto era considerado “lugar de reyes” viéndosele pasear por la costera Miguel Alemán a bordo de un carro descubierto y saludando a los miles de paisanos que se arremolinaron para vitorearla y ya por la noche se le hizo una recepción en el esplendoroso marco del fuerte de San Diego, Mientras en el muelle de la bahía de Santa Lucía esperaba anclado el barco real “Britannia” . Como dato adicional señaló que el parque que está en el muelle fiscal se le impuso el nombre de Parque de la Reina” en su honor. Por supuesto que este fallecimiento tendrá eco en varios países del mundo por el hecho de que se encuentran bajo la tutela de la corona británica. En total, Isabel II fue Reina de dieciséis países, incluyendo Canadá, Australia o Nueva Zelanda. También de varios Estados insulares del Caribe, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas; y otros en el Pacífico como Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tuvalu. Ha muerto la reina ; viva el rey Carlos de Inglaterra.