Ante la visita de los miles de turistas, que han llegado a este destino turístico, es solamente por el periodo vacacional que se está terminando, de la Semana Santa, otra vez Acapulco se encontró lleno de turistas, sin que tanto los hoteleros, prestadores de servicios turísticos y las autoridades sanitarias, del estado y del municipio hayan tomado acciones en bien y el cuidado de los ciudadanos para no seguir con los contagios de virus y evitar más muertes.

Aunque según las autoridades sanitarias, junto con los empresarios y autoridades, implementaron medidas sanitarias, los turistas que vinieron a visitar los puntos turísticos del municipio no respetaron las medidas sanitarias.

Con tristeza vimos cómo los turistas no portaban el cubrebocas, haciendo fiestas en las diversas playas del puerto, con música a todo volumen, sin que ninguna autoridad llámese sanitarias o municipal, contuvieron la ola de turistas.

Es bueno reactivar la economía de este municipios, pero esto se debieron haber implementado más severas las medidas sanitarias, tanto de los empresarios, prestadores de servicios, restauranteros, y todas las personas que tengan que ver con el turismo, más sin embargo fue mayor su interés de obtener ganancias económicas, que prevenir el aumento de contagios del Covid.

Al no haberse tomado las medidas necesarias, pobre de este municipio turístico, ya que a días de terminar las vacaciones de Semana Santa, esperemos que otra vez no lleguemos a semáforo rojo, y es cuento de nunca acabar, si no, al tiempo, además de que Acapulco, si bien es cierto de que están poniendo las vacunas contra del contagio de SARS COV-2 CORANAVIRUS, no es suficiente.

Con ello esperemos que las autoridades federales no dejen en completo estado de abandono al municipio, no queremos más aumento, de contagios de SARS COV-2, y ante la llegada de miles de turistas que estuvieron en el puerto, sin las medidas y precauciones necesarias, que Dios nos agarre confesados.

La verdad de las cosas es que esta epidemia va en aumento cada día, y no existe algún programa de solución y prevención a este problema de salud, solo dicen y dicen, y los resultados son negativos. Cada día fallecen más ciudadanos, sin que al gobierno le importe está situación.

Dichas autoridades solamente, dice “Quédate en casa”, sin tomar en cuenta que el ciudadano tiene que salir a exponerse, para ganar algunos centavos para llevar los suministros para su familia.

Pareciera que es secundario el tema de la salud y la vida de los acapulqueños.

Es más importante en estos momentos para los gobiernos federal, estatal y municipal, cómo van a quedar sus institutos políticos en las próximas elecciones... la salud de los ciudadanos que espere.

Hacemos un llamado a la Organización Mundial de Salud, para que exhorte al gobierno mexicano a ver por la salud y la vida de sus habitantes, y con ello requerirlo para que compre más dosis de vacunas necesarias para la aplicación de la misma a los ciudadanos y con esto se detengan las muertes, ya que debe ser prioridad la salud pública de todos los ciudadanos, es más, si podemos ver en las diversas campañas de los diferentes candidatos han estado haciendo reuniones, marchas y mítines multitudinarios, mientras tanto el INE y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado, ponen oídos sordos y ojos ciegos ante dichas reuniones de los candidatos, esto también es factor de contagio, más sin embargo no han tomado cartas este asunto, nada pasa todo en orden.

La verdad de las cosas la veremos al terminar tanto las vacaciones y las campañas políticas.

¿O usted qué opina, amable lector?