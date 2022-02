Dictador o Traidor... Las Cosas de la Política

La retórica presidencial ha sido muy violenta, muy agresiva y muy atropellada en estas últimas semanas, Andrés Manuel López Obrador, va perdiendo la paciencia y la narrativa, su discurso ya es de confrontación personal, acepta prácticamente que su proyecto basado en la "honestidad y combate a la corrupción "hace agua y él se está encargando de hacer más profundo el naufragio de "su cuarta transformación".

Más allá de la incongruencia de su estatus personal y la vida de su familia, la cual se ha beneficiado de manera directa del encargo que tiene, la sospecha recae ahora sobre los hijos empezando por el conflicto de interés (si no lo es, ya lo acepta) en el que se encuentra José Ramón y su vida "laboral" y dispendiosa en Houston, están los hermanos, los primos (la parentela pues), a esto hay que agregar la opacidad de contratos y la asignación directa de muchos , la falta de claridad en el manejo de los programas sociales y de las "tarjetas del Bienestar", el dinero del presupuesto corre sin control, sin vigilancia, si saber uso o destino, el dinero no lo generan ellos, lo recaudan de impuestos, luego entonces debe de haber transparencia en su uso y destino final.

Hablar del tren maya, de Dos Bocas o del aeropuerto Felipe Ángeles, es hablar de una gran fuga de dinero sin control alguno, "sus cuentas" son "sus" cuentas y no hay rendición de la mismas y su caja chica personal es simplemente un ejemplo de dispendio y corrupciones, ha corrompido al ejército y a muchos más, hablar de la corrupción pasada de muchos de sus "cercanos" es hablar de los beneficios que hoy tienen, cada vez es más frecuente su fijación por mandar al "diablo las instituciones" que aún no ha podido desmantelar, desaparecer y finiquitar.

Hasta su semiótica y lo encriptado de algunos de sus mensajes lo hacen ver perdido, desvariado y obvio colérico y confundido, del "me puedo caer pero me voy a levantar", al último que da mucho a que pensar " el buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe prolongarle no solo el poder sino la vida" parafraseando a Francisco Bulnes, ¿mensaje directo o aspiración ya demencial?, hay que leer y tomar nota de esta última declaración que es afirmación.

Ya habló de golpe de Estado Blando, ya tiene aparente instigador del mismo y señala a Estados Unidos en contubernio con empresarios, ONGS y periodistas en México, ya puso en la mesa muy a su estilo el tema de "Traidor o Traidores a la patria", busca que esa designación ya sea dirigida no tan sólo a sus adversarios políticos, si no a los que ya considera "sus enemigos personales" generando una dicotomía política " muy simple, o apoyas su transformación y a él en lo personal o eres traidor potencial.

Parece ser que en esta etapa, Andrés Manuel López Obrador, se está jugando el todo por el todo para recuperar el poder que ya ve perdido o de plano ya siente el fracaso de su proyecto y de su persona, sus reacciones se pueden ser coléricas, desquiciadas y nada buenas para el país y para nosotros los ciudadanos, ¿habrá algún hecho o alguien que le proporcione un puntillazo final?, no se sabe, ¿la consulta de revocación o ratificación será "el me puedo caer pero me voy a levantar"?, a esperar, por lo pronto queda la disyuntiva de ver en que termina su imagen en base en su ya definida dicotomía personal en la que a algunos considera traidores a la patria y por lo cual algunos nos hacemos la pregunta y también a él, sí, a él, a Andrés Manuel López Obrador, como lo terminarémos recordándole en la historia y en la narrativa social y es pregunta obligada ¿cómo terminará? Y la respuesta es simple será... Dictador o Traidor

PD. No hay falsas interpretaciones, todo es desde la óptica personal de López Obrador, de sus dichos y de sus hechos y la fuente directa es la mañanera "su espacio y su frente de guerra".