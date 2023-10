Devastación, rapiña y falta de autoridad

Nuestra ciudad y puerto fue devastado por el huracán “Otis”, abandonado por la autoridad y destruido por la degradación moral de miles de acapulquenses.

Me explico: El huracán, dejó tras de sí, edificios, casas, árboles, postes, calles severamente dañadas, si no es que destruidas; al igual que el servicio de telefonía y de energía eléctrica. No he visto un solo policía de tránsito, ni policía preventivo, ni elementos de Protección Civil; tampoco brigadas del servicio de limpieza.

Entrar a Acapulco por carretera puede llevar de dos a tres horas (desde la caseta, hasta el panteón de “Las Cruces”).

He sido testigo de la rapiña de las miles de personas que han saqueado centros comerciales, tiendas de autoservicio, comercios, tráileres, frente a la indiferencia de elementos de la Guardia Nacional y del ejército. La ciudad es un caos, en todos los sentidos. No hay autoridad que imponga el orden.

Solo recuerdo que, debido a la rapiña, COSTCO se fue de Acapulco. La ignorancia supina de los miles de saqueadores, así como su carencia de educación (la que se mama en el seno familiar), y civismo no les permite ver que ellos mismos han provocado el desabasto, la posible huida de la inversión que han hecho las grandes cadenas mercantiles, la pérdida de empleo para todas aquellas personas que laboraban en lo que hoy es un lugar vacío, saqueado. No hay hotel que esté en condiciones de hospedar turistas, y dudo que alguien quiera venir.

Entonces, ¿de qué van a vivir miles de empleados de la hotelería, del turismo (no va a haber, al menos, por un buen tiempo), de la pesca deportiva, de los restaurantes, de los servicios, de las inmobiliarias, de las artesanías, etcétera? Inclusive, también los profesionistas. Es un panorama muy sombrío, apocalíptico (saqueos, caos vial, oscuridad, devastación). Ni siquiera los más viejos han visto este grado y nivel de destrucción material y degradación moral de la sociedad.