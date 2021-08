Deslealtad en la muerte

Un mensaje en redes sociales, atribuido a Rubén Figueroa (Smutny) dice textual: “A mi René Juárez Cisneros me brindó las oportunidades que he tenido en política. Le guardo un gran reconocimiento y agradecimiento. Por lo que cuando un traidor y pillo que solo aprovecha las posiciones que le han dado a su hermano se atreve a cuestionar a su hijo René Juárez Albarrán le decimos independientemente del apoyo a René Juárez Albarrán. Javier veremos si tienes tantos huevos cuando Astudillo ya no sea gobernador. Arrieros somos y en el camino andamos ”. Sirva este material para la siguiente reflexión.

Como periodistas nos ha tocado ver el auge de la clase política, sus inicios y sus caídas. Y nos ha tocado observar desde Ceprovysa.com cuando los grupos se alejan, cuando parecen antagónicos y dentro de ese aparente odio, se encuentran. Si. Nos ha tocado observar sus cambios, sus caminos y sus lealtades.

Es claro que cuando un político se aleja de su ejercicio de gobierno, permanece la influencia de su poder, dejándose sentir en su grupo político y por supuesto, en sus herederos. Más allá de las circunstancias que los alejen, los encuentros siempre se dan. En la clase política no hay enojos para siempre, hay venganzas, las alianzas siempre son necesarias, salvo que mueran.

Hace unos días, aún no cumple el mes, murió el ex gobernador René Juárez Cisneros, quien impulsó a uno de sus hijos, René Juárez Albarrán, como regidor para el periodo que iniciará este mes de septiembre en Acapulco. Y desde ahora, quizás muy temprano, cuando el luto está fresco, porque nunca se va, están apareciendo los rostros de las deslealtades contra su hijo.

El pasado 20 de agosto se cumplieron 11 años del asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, quien fuera Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Nos tocó dar cobertura al hallazgo de su cuerpo, y narrar la noticia para la Televisión y Martín para Detrás de la Noticia.

En ese contexto recordamos la presencia de Héctor Astudillo Flores, quien era presidente municipal de Chilpancingo, ya quien por cierto, apoyamos invariablemente; a figuras como Marcelo Ebrard, y del propio dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Y hasta ahora, no hay indicios de quien fue el autor intelectual ni material del hecho.

Guerrero está próximo a realizar un cambio en el Poder Ejecutivo, y aún cuando no está concluído el proceso por la impugnación formulada ante el TEPJF, por el candidato de la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, el gobernador Astudillo, abogado de profesión, ha pasado por alto esa consideración y ha sentado las bases para entregar el poder a Evelyn Salgado Pineda, designada por el IEPC-GRO como gobernadora electa.

Astudillo ha dicho que gobernará hasta el último segundo, lo que quiere decir que tomará decisiones hasta el último momento en la administración pública y en la política, y será quien marque los tiempos.

Solo que se están dibujando ya algunos bosquejos de lo que pueda ser lo que viene. Ojalá en ese espacio de su periodo, logre reconciliar los puntos que dejó sueltos y en ese marco, tanto él como toda la clase política, de todos los partidos y sabores, logren reconsiderar para bien, que los rostros de las lealtades no son los mismos en vida que en la muerte. No dudo que René Juárez Albarrán saldrá adelante, aún tiene su padre muchos amig @ s.