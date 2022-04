Desgranando la mazorca... Las Cosas de la Política

Publicar una foto con quien reclama ser ungido como dirigente del PRI en Guerrero, y decir que o los toman en cuenta o ¿quieren que se siga desgranando la mazorca? (Ricardo Taja sic) pareciera ser un mensaje mas de soberbia que de madurez política de quien ha sido derrotado en dos elecciones municipales en Acapulco, tampoco es prudente escupir para arriba y seguir en la tónica de acusar traición, cuando no se hace autocritica de la razón de las derrotas, de los errores, de las actitudes y hasta de las acciones.

Mal hace quien señala a tres familias como las que son el todo en la toma de decisiones al interior y exterior del PRI en Guerrero, nuevamente Taja demuestra ñoñez e ignorancia política, al parecer su amnesia a conveniencia lo hace olvidar que esas mismas familias son y han sido parte de su carrera política y que a pesar de su evidente ingratitud, esos apellidos lo apoyaron y hasta le concedieron sus "arreglos" o deseos con los que el llama "sus regidores" o tal vez a ellos se refiera el término desgranar la mazorca.

Muchas cosas se les olvidan a los "TAJA", una de ellas es la gratitud, política y personal, y no me refiero únicamente a los apellidos de los 3 grupos políticos a los que Ricardo hace referencia, si no a muchos de sus amigos, socios y hasta constructores que ya también tienen su opinión acerca de ellos, lo que es arriba es abajo, la política tiene sus bemoles, su aprendizaje y sus "beneficios" y ellos bien lo saben y los han disfrutado.

Insisto la SOBERBIA es mala consejera e ignorancia, en política hay crecimiento, pero también hay quienes nunca lo hacen y se estancan en una especie de enanismo como el dicho que dice "le quieren crecer los enanos" al circo, hay amistad, hay respeto, pero hay opinión personal, nadie puede decir que no ha sido beneficiado por uno o mas, prácticamente por todos los grupos, "ismos", familias o como les quieran llamar de los que conforman un consejo directivo de cualquier partido político.

Habrá que esperar cual sera el proceso y su resultado final, ¿se quedan o se van? Se disculpan, hacen acuerdos y política o seguirán pensando ya en su mayoría de edad, al final de cuentas reclaman lo mismo que critican y censuran, ser apellidos, ser ismos, solo hay que recordarles que no todo mundo sabe y tiene experiencia en estar... Desgranando la mazorca.