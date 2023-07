Decisión Salomónica

Aunque la orden ya estaba dada por el ejecutivo federal en relación a que el hospital de tercer nivel del ISSSTE se edificará en el Centro Internacional Acapulco, no quedaba claro para los inconformes que pensaban que todo el terreno y sus construcciones se utilizarían para albergar las nuevas instalaciones del nosocomio referido, manifestando su apoyo al hospital del ISSSTE, pero en otro lugar y se rehabilitara el vetusto CIA. (Durante décadas nadie manifestó apoyo por el CIA). Este impasse que se abrió, dio oportunidad a los opositores para alegar con sus razones, que son válidas, sobre la baja de la plusvalía en sus bienes raíces, el aumento del tráfico en la costera, el mal aspecto que darán los vendedores ambulantes que se van a colocar alrededor etc., pero todas ellas no se pueden oponer al bien común, porque la salud y en especial la vida, es primordial en cualquier decisión de Estado. Con la conferencia de prensa de la Gobernadora, Evelyn Cesia Salgado Pineda y el promocional que ahí se proyectó, se dio la repuesta salomónica sobre este tema, con lo que se armonizan los intereses de unos y otros. Se dividirá el terreno y rescatará el viejo, abandonado y deteriorado CIA, relanzándolo con un uso exclusivo de vocación turística donde se recuperará su uso cultural y de convenciones en el 50% del espacio actual.

“Se va a modernizar al 100 % el teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Netzahualcóyotl y el edificio central; se va a construir un ciclo pista para trotar o andar en bicicleta, así como áreas verdes y tres jardines: uno para niños acondicionado con juegos infantiles, otro para monopatines y patinetas y uno más para mascotas etc. También, se iluminará toda esa zona que actualmente está oscura y que permite a los delincuentes cometer delitos impunemente. En tanto, el director general del ISSSTE anunció que el hospital regional de tercer nivel tendrá una capacidad de 250 camas y se construirá en solo una cuarta parte del predio del Centro Internacional Acapulco, y estará listo en 394 días.

La construcción iniciará en la segunda quincena de agosto del año en curso, terminando a finales de agosto del 2024.

Este nosocomio de alta Especialidad del ISSSTE por su ubicación estratégica beneficiará a más de 700 mil derechohabientes de Guerrero y las costas de Oaxaca.

Tendrá 36 especialidades médicas como oncología médica y quirúrgica, hematología, infectología, geriatría y neumología entre otras.

De igual manera, contará con una planta tratadora de aguas y se colocarán celdas solares que permitirá ahorrar en el gasto de energía eléctrica. Se rehabilitará la avenida de la Chinameca para descongestionar el tráfico en la costera vieja y costera Miguel Alemán. Con este proyecto se logra cubrir la necesidad urgente de salud de la población acapulqueña y del Estado, para acceder a los servicios de salud de especialidades de forma mucho más rápida y económica que en la actualidad se presta en el estado de Morelos y Cdmx, con el gasto que esto implica. En relación a la baja de la plusvalía de los bienes raíces que alegan los inconformes, no tiene sustento, ya que toda esa zona está invadida por vendedores de tacos de canasta, tortas y otros antojitos (léase calle Cristóbal Colon); bolilleros, relleneros y hasta Chilateros al rededor del CIA. Cierto, el Ayuntamiento debe poner de su parte, impidiendo que proliferen estos giros y en su caso quitarlos ya que además del mal aspecto que dan también generan fauna nociva como cucarachas, ratas y basura y se contrapone a la salud que trata de brindar un hospital. Por otro lado, el tener un hospital de ese nivel a unos pasos de sus hogares o negocios generará un alza en su plusvalía y no un detrimento como lo manifiestan. Por lo mismo, los restaurantes y hoteles pequeños que hay alrededor del CIA (que son muchos) se verán beneficiados, siempre y cuando den un buen servicio y a costo accesible para los familiares de los enfermos. Si lo vemos desde este punto de vista los acapulqueños salimos ganando, porque además de todo lo anterior se van a generar miles de empleos directos e indirectos y mejor aún, en un tiempo récord de un año y meses porque se va a utilizar la misma infraestructura existente. Mi reconocimiento a la autoridad federal y estatal por esta magna obra que mucho agradeceremos y por la genial idea de utilizar una infraestructura sin uso para con ello armonizar intereses de inversionistas y colonos con los de la ciudadanía en general. Hasta los que ahora se oponen a la obra, en el futuro inmediato lo van a reconocer