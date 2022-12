De vuelta al Índice de Competitividad Estatal 2022

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó, en mayo de este año, los resultados del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2022. Esta organización ciudadana apartidista ha sido una de las pioneras en llevar a cabo investigaciones sobre política pública y se ha encargado de presentar soluciones a los desafíos sociales de México. Ha realizado diferentes trabajos académicos y de opinión; ha construido un complejo conjunto de bases de datos,y ejecutado acciones para poner el foco en la problemática pública del país.

Sus investigaciones para conocer la realidad estatal han rendido frutos. Desde hace más de una década se ha encargado de monitorear el nivel de capacidades de cada entidad federativa. Para el IMCO, la competitividad es la capacidad de entidades para generar, atraer y retener talento e inversión. Ni más nimenos. Dos elementos necesarios para el bienestar social. En su más reciente investigación sobre la situación competitiva de las entidades federativas, con datos oficiales -sobre todo del INEGI-, se exhibieron las cifras del desempeño estatal.Como está siendo tradición, los estados mejor evaluados son los del norte, del Bajío y la Ciudad de México. Aquellas demarcaciones que concentran capital humano, innovación, recursos financieros y desarrollo humano. En el sur se encuentra el lado opuesto, el otro México que se asemeja más a Centroamérica que a América del Norte: con problemas en su mercado laboral, carencias de diversa índole, capital humano deficiente, instituciones públicas débiles y muy poca innovación tecnológica.

De acuerdo con el IMCO “un estado competitivo genera las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida, propiciar un ambiente sano de negocios, y dotar a la economía de un dinamismo que se traduzca en desarrollo”. Esos objetivos son palpables en ciertas zonas de las regiones mencionadas.Dichas entidades cuentan con la capacidad instalada para que florezca la agroindustria, la manufactura, los servicios financieros y presentan mejores condiciones fiscales para brindar servicios públicos a la población. En cambio,en el sur persisten la pobreza y la marginación; poca inversión pública y privada, un contexto no propicio para el aumento de la productividad, así como una sociedad civil poco diversificada y dificultades para tener una hacienda pública robusta. La asimetría se observa con suma nitidez al confrontar los indicadores de ambas regiones de México: sin ser tampoco una zona completamente desarrollada, el Norte y el Bajío destacan por sus números y sus condiciones.El sur se sumerge en el atraso y parece que se encuentra encerrado en un círculo vicioso.

Para eso sirve la medición que hace el IMCO a través del ICE, para conocer-mediante los datos- las realidades de los estados del país. El índice se compone y mide diez grandes elementos: tecnología, turismo, conectividad,economía, mercado laboral, uso de recursos naturales; inclusión, salud y educación; seguridad; democracia; y gestión gubernamental. Lo hace a través de 72 indicadores que son el reflejo de diez subíndices: 1) aprovechamiento de las relaciones internacionales, 2) mercado de factores eficiente, 3) sectores precursores de clase mundial, 4) economía estable, 5) sistema político estable y funcional, 6) sistema de derecho confiable y objetivo, 7) manejo sostenible del medio ambiente, 8) gobiernos eficientes y eficaces, 9) sociedad incluyente,preparada y sana, y 10) innovación de los sectores económicos.

De acuerdo con los resultados 2022, entre las entidades que encabezan el ranking se encuentran Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Querétaro, en ese orden; los últimos cuatro lugares los ocupan Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tabasco fue el estado que más progresos alcanzó, desde la última medición, al subir seis posiciones en la lista. San Luis Potosí, Quintana Roo,Zacatecas y Michoacán resultaron las entidades que bajaron más -todas en tres posiciones- en el listado general.

Guerrero ocupa el último lugar en competitividad. Esto no es nuevo: desde el 2010, con alguna pequeña subida en la medición de 2016 -al ubicarse en la posición 31- es la entidad con mayor rezago. Durante ese tiempo han pasado gobiernos de distintos colores partidistas y el desempeño prácticamente ha sido el mismo. En términos generales no se registra mejoría alguna. El diagnóstico de la entidad guerrerense resulta lamentable. Tanto gobierno como sociedad no han logrado revertir una situación compleja y difícil. Llama la atención que la economía es el elemento mejor evaluado, junto con el aprovechamiento de las relaciones internacionales y el manejo del medio ambiente; en contraste, los subíndices peor evaluados son, en orden de posición: los sistemas político y jurídico, la sociedad, y los gobiernos.

Me detengo en estos elementos. Guerrero ocupa la posición 23 por cuanto hace a la medición de los dos sistemas; por la sociedad poco incluyente se posiciona en el lugar 30; y por los gobiernos ineficientes e ineficaces se encuentra en el último lugar del ranking. ¿Con qué indicadores se construye el subíndice del sistema político? ¿Con cuáles otros el del sistema jurídico? ¿Y el de los gobiernos eficientes y eficaces? Para la construcción del primero se utilizan datos como el porcentaje de la población con percepción de corrupción estatal y en los partidos políticos; porcentaje de consulta de las finanzas públicas;participación ciudadana y competencia electoral; así como agresiones a periodistas. Para el segundo subíndice -el jurídico- se toman en cuenta el número de homicidios, secuestros -ambos por cada cien mil habitantes-, robo de vehículos, costo del delito, incidencia delictiva, delitos no denunciados,percepción de seguridad, y competencia en servicios notariales. La medición del tercero se obtiene del porcentaje de la población con interacción con el gobierno por medios electrónicos; con el barómetro de información presupuestal estatal; con los ingresos propios; con el indicador subnacional de mejora regulatoria, y con el porcentaje de la población ocupada que se encuentra en condición de informalidad laboral. En cuanto a la sociedad, el subíndice se construye por medio de indicadores como el porcentaje de mujeres económicamente activas, la brecha salarial de género, la diferencia de informalidad laboral entre mujeres y hombres, el grado de escolaridad, la cobertura educativa, el rendimiento académico, el acceso a instituciones de salud, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, el número de camas de hospital, el personal médico y de enfermería, el personal médico con especialidad, y la migración neta.

Los indicadores en los que Guerrero ocupa el lugar 32 entre las entidades del país -respecto a los cuatro subíndices mencionados- son: delitos no denunciados, ya que el 95 % de los cometidos no se denuncian; en el barómetro de información presupuestal estatal porque apenas llega al 66.4; en los ingresos propios ya que por cada1 00 pesos de presupuesto, solo dos son de recaudación estatal, los 98 restantes provienen de la federación; por la menor esperanza de vida del país con 73.5 años en promedio; y por la migración neta que alcanza un -0.8 %, lo que indica que el saldo migratorio es negativo, es decir, entran menos personas a la entidad que las que emigran.

Lo anterior refleja el panorama actual de la sociedad guerrerense. Existen obstáculos muy poderosos que inhiben el desarrollo. Desde problemas con las estructuras gubernamentales hasta una precariedad manifiesta en el estado de derecho. Una inexistente recaudación propia que hace depender a la entidad de los designios del gobierno federal. Y ni hablar de la debilidad de la sociedad civil que se encuentra a merced del corporativismo, del clientelismo y en general, de una visión paternalista de la vida pública. Los desafíos de Guerrero ahí están, son permanentes, complejos, rotundos y no desaparecerán de aquí a seis años.

*Académico en la Universidad Autónoma de Guerrero.