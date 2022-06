De quien es la basura

Dice la alcaldesa Abelina que la administradora de playa la hace quedar mal ante los ojos de los ciudadanos ya que la basura que barre de la playa la saca a la banqueta y esto da mal aspecto y se le acusa a ella de no tener limpio el puerto. Lo anterior me recordó la frase “todo es culpa de Layún“ ( el jugador de fútbol del América ) a quien se le responsabilizaba de todos los errores del equipo.

La respuesta de la administradora de playa no se hizo esperar aunque de forma más mesurada y diplomática, diciendo su titular Alfredo Lacunza de la Cruz que era un mal entendido y que había coordinación con el ayuntamiento. Que lo que no sabía la presidenta es que la basura que se recoge de la playa se saca a la banqueta para que esta se seque y no pese tanto para después, más liviana llevarla a su destino.

Suponiendo que esto fuera cierto, no deja de dar un mal aspecto en la principal avenida del puerto, la que nos da de comer a casi todo el estado y es la crítica recurrente que hacen los turistas que vienen a nuestro destino turístico y peor aún lo repiten ante otras personas que prefieren irse a otros lugares. Claro que este es solo uno de los problemas que le pega a Acapulco. Pero en vía de mediar entre las dos partes ahí les dejo el remedio.

Si el problema es la basura mojada y su secado para que esta pueda trasladarse de manera más liviana a los tiraderos, pues hay que poner en diversos sitios de la costera contenedores especiales con una malla en la parte del piso para que se deposite en ellos la basura y se deje que el agua que salga de la basura se filtre por la malla y caiga al suelo, y está a su vez , se evapore con el sol. ¿Es eso tan difícil de hacer? Claro, que se debe invertir en adquirir estos contenedores de basura.

El estado por su parte le recordó a la presidenta Abelina que se le ayudó en su momento, antes de las primeras lluvias para la limpia y recolección de la basura de los cauces, ríos, arroyos y barrancas. Cabe decir en defensa del estado o mejor dicho de administradora de playas que la basura que se barre y recolecta de la franja marina son desechos que son arrojados por los ciudadanos a los cauces, arroyos y laderas de los cerros del anfiteatro que con la lluvia son arrastrados hasta la parte baja que es el mar.

Luego entonces ¿de quién sería la responsabilidad original de la limpieza de la basura que se encuentra en la playa ? Si , adivino , del ayuntamiento. ¿Acaso la playa no es Acapulco? Así las cosas y bajo esta lógica lo mejor es cerrar la boca y coordinarse mejorando la comunicación con la administradora de playa y no dar tumbos cuando el piso está parejo. Es hora de que la presidenta busque mejores asesores que no le metan el pie mal informándola.