¿De qué soberanía hablamos?

Sigue la violencia cobrando víctimas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, entre otras ciudades de Guerrero; y no se advierte que haya acciones de parte del gobierno -en sus tres instancias- para abatir el grado de criminalidad que vivimos. La criminalidad viola todos los derechos: de vida, de libertad, de propiedad, de tránsito y ahorca o ahoga la economía de la sociedad. Cientos de mini, pequeñas, medianas y grandes empresas paran su actividad porque es imposible sostener sus respectivos negocios. Yo no se qué soberanía dice defender el señor López, cuando ya amplios territorios y actividades son dominados por organizaciones que no son las del Estado mexicano. ¿A qué soberanía se refiere cuando hay ciudades donde las normas que imperan son las de estos grupos? Un Estado es soberano cuando no hay nada ni nadie que le dispute territorio, impuestos, administración y procuración de justicia, normas y reglamentos. Viene del latín “super” (encima). Si hay otro u otros que le disputan facultades y atribuciones, entonces deja de ser soberano. El mundo entero se está dando cuenta que el gobierno mexicano -insisto: en sus tres instancias- está retrocediendo, capitulando y abjurando de la competencia que le da la ley (Constitución política). No hay eficacia ni eficiencia; más bien, negligencia, porque me niego a pensar que haya connivencia. Uno de los primeros y esenciales atributos de un estado soberano es tener el monopolio de la fuerza, que se lo ha otorgado la Nación, en un acuerdo fundamental que se denomina Constitución Política, la Norma Fundamental. Pero la frase huera, demagógica y tonta de “abrazos, no balazos” abjura y renuncia a esa competencia, facultad y atribución que le otorga la norma constitucional.

Insisto: el primer requisito y condición para la inversión directa es la seguridad pública y jurídica. Sin esto, no se desencadena el círculo virtuoso de creación de empresas, generación de empleos, producción de bienes y servicios y, por tanto, de utilidades y pago de impuestos.