¿De dónde va a salir el dinero para el banco de bienestar?

La semana próxima pasada comenté sobre la publicación reciente del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (dependiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión) de un estudio que hizo con datos de la Secretaría de Hacienda, sobre el ingreso (5’523,275.6 millones de pesos) y el egreso (6’070,416.4 millones de pesos) presupuestarios para este año. Éste y otros estudios los puede usted consultar en la página respectiva. De lo anterior, me preguntaba de dónde van a salir los 547,140.8 millones de pesos que hacen falta para cubrir el egreso estimado. Escribí que la única respuesta que se me ocurría era que el gobierno recurriría al endeudamiento. Y así fue. Esta semana se emitieron bonos de deuda mexicana a plazos de diez, veinte y treinta años. Pero el presidente de la república dijo esta semana que se construirán dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. Me sigo preguntando: ¿de dónde va a salir este recurso, no solo para la construcción, sino para la operación y mantenimiento de estas sucursales?

Tomando en consideración que este año es bisiesto, tendrá 366 días, si hacemos una sencilla operación aritmética de división, tenemos que ya se deben estar construyendo 7.37 sucursales diarias. En otras palabras, dado que han pasado nueve días de este año, ¿ya están construidas 66.39 inmuebles? Así fuera para dos años, tendría que ser construidas 3.69 locales por día. Lo que haría que, para esta fecha, se tuvieran 27 sucursales. Eso es improbable.

Solo para ver la dimensión de lo manifestado por el presidente López: HSBC tiene 954 sucursales, Banorte 1,100; BBVA, 1794; Banamex, 1700. Aparte de que es un despropósito la construcción de estas sucursales del dichoso banco -porque ya existe la tecnología que obvia la construcción de inmuebles- las cuentas no cuadran en lo absoluto. ¿De dónde va a salir cinco mil millones de pesos? Dijo el presidente que de “los ahorros”. ¿Cuáles? No vaya a ser que resulte cierto que ese dinero va a salir de las pensiones que tiene que pagar el IMSS. Ojalá no sea así; porque, de serlo, el gobierno federal se va a meter en “camisa de once varas”.