De canales y de cercos

La violencia (asesinatos, extorsiones, secuestros, etcétera) continúa en Guerrero. Y no se advierte ningún plan, programa o acción, por parte del gobierno del estado, para abatir el índice de criminalidad. Comercios formales e informales, micro y medianas empresas están cerrando sus actividades mercantiles debido a la extorsión. Ya hay ciudades, en todo la entidad, en donde el Estado mexicano no existe. Allí no rigen las reglas y normas del Derecho nacional. Sus poblaciones viven amedrentadas, amenazadas y cautivas a la voluntad de quienes ya han suplantado -en sus atribuciones y funciones- a las autoridades legalmente constituidas. Las reglas de la Lógica nos obligan a preguntar a los responsables que juraron “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”: ¿o no se quiere o no se puede? Es muy simple. La buene fe y la confianza en nuestras autoridades formales nos permiten asumir que éstas sí quieren cumplir con sus atribuciones, facultades y deberes. Sin embargo, los hechos demuestran, hasta este momento, que no han podido. Y esto es muy grave, porque poco a poco, tramo por tramo, actividad por actividad, territorio por territorio empieza una “retirada”, una abdicación, una rendición del Estado de Derecho. En un país, una entidad federativa o un municipio sin seguridad pública es casi imposible que funcione la vida social, económica y cultural. Mucho menos que lleguen inversiones directas para levantar empresas, que crean empleos, y que éstos generen productos y servicios. Además, se va matando “a la gallina de los huevos de oro”. Es como cuando se obstruyen los canales de riego a un sembradío. Pronto se marchitará para después morir.