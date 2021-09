¿Cuáles son las inversiones directas para Guerrero?

Cito dos párrafos del artículo del prestigiado economista Arturo Damm en el periódico “La Razón” del jueves 23 de septiembre del presente año: “Las inversiones son actividades económicas que tienen como fin la multiplicación del ingreso del inversionista. Son producto del afán de lucro. Las hay de dos tipos: financieras y directas. Las directas consisten en destinar el dinero a producir, ofrecer y vender bienes y servicios, a cambio del pago de un precio que permita, por lo menos, recuperar el costo de producción, incluida en él la ganancia normal y, de ser posible, generar una ganancia extraordinaria.”

De acuerdo a lo anterior me pregunto sobre las respectivas para nuestro estado. Salvo error u omisión de mi parte, no veo ninguna en el corto o mediano plazos. Las inversiones crean empresas, éstas generan empleos; a su vez, éstos producen bienes o servicios que, al ser ofrecidos y vendidos, obtienen ingresos; y así se forma un círculo virtuoso. No es que en Guerrero no haya inversiones. Las hay y en este mismo espacio hemos consignado las correspondientes a empresas de Estados Unidos, Canadá, España, etcétera. También las nacionales que, en mayor o menor medida, generan los empleos, sobre todo en el área turística (servicios). Sin embargo, las que actualmente existen no son suficientes para elevar el producto interno. Si nos atenemos al presupuesto gubernamental, simplemente no hay esperanza de que vaya a realizarse una inversión importante, toda vez que los recursos seguirán yéndose a los proyectos del presidente López (refinería, tren, aeropuerto).