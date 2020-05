Covid 19, diabetes, obesidad, hipertensión... mezcla mortal

Hay un dicho popular que dice: "estás viendo la tempestad y no te hincas"

En medio de la pandemia que estamos viviendo por el Covid-19, esta frase nos queda pero si como anillo al dedo.

Grupos de personas departiendo dentro de un bar, sin las mínimas medidas sanitarias, sin guardar la sana distancia, ingiriendo bebidas embriagantes, cuando todos sabemos que bajo sus efectos cualquiera comete actos irresponsables, por más que digamos que "sabemos tomar".

Otros más insisten en reunirse en Sinfonía del Mar o en los miradores de la avenida Escénica a escuchar música y tomar alcohol, en grupos, incluso familias enteras.

Para colmo, hay quienes hasta organizan peleas de gallos en palenques clandestinos, en donde más de 200 personas, incluso de otros estados, acuden a presenciar el espectáculo y a participar en todo lo demás que incluye ese tipo de eventos.

Sin embargo, lo más triste y lamentable es darnos cuenta cómo los mercados, los centros comerciales, los tianguis y otro tipo de establecimientos, lucen todos los días atiborrados, mucha gente sin cubreboca, en medio de la muchedumbre, como si nada pasara.

El tráfico vehicular por las mañanas, al mediodía y parte de la tarde, intenso, como si estuviéramos en tiempos normales. Sólo ya cayendo el ocaso disminuye la presencia de autos en las calles, como si la cuarentena fuera nocturna, como si el virus sólo atacara de noche.

Ni siquiera lo alarmante de las cifras logra hacer reaccionar a esas personas que ya sea por ignorancia o por irresponsabilidad siguen sin acatar las recomendaciones sanitarias. Tan solo recordemos: 5 mil 177 muertos hasta este lunes a nivel nacional, 112 en Guerrero, más los que se acumulen.

La gente se está enfermando, un gran número se está muriendo, los hospitales están siendo saturados de enfermos que han sido contagiados, muchos de ellos por la irresponsabilidad; el personal médico hace esfuerzos sobrehumanos, arriesgando incluso su vida por salvar la de otros, pero eso a algunos parece no importarles.

Es cierto, actualmente el Covid-19 no es la principal causa de muertes. En Guerrero, aún por encima de ella están la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que juntas todas esas enfermedades hacen una combinación mortal.

Si no me cree, te comparto este otro dato: de cada 10 personas que han muerto por el Coronavirus, 7 de ellas eran diabéticas. Esto quiere decir que quienes tienen diabetes están más propensos a desarrollar el virus.

¿Saben cuántos diabéticos hay en Acapulco? Se los dejo de tarea. Ahí ustedes dirán si me dan la razón o no, de que estamos viendo la tempestad y no nos hincamos.

Neta, quédense en casa tigres, con la vida no se juega.

Mientras tanto... ¡Jálalo que es pargo!