Continúan los feminicidios y salió condenado un juez 

Bueno, no fue un juez, ni fue condenado, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona; fue detenido hace unos días por el caso del feminicidio de Ariadna. Lo que pasa es que es la parodia a una canción de los años sesentas que decía “en la última refriega sale condenado un juez; por eso estamos como estamos”. Efectivamente, son ellos en los que depositamos nuestra confianza, esperando justicia, pero sucede lo contrario, se hacen cómplices de los delincuentes y cometen toda clase de delitos. Imaginemos si en este caso tuvo que intervenir autoridades del gobierno de la ciudad de México, qué no será con otros, en los que se da carpetazo a los feminicidios.

El feminicidio de Ariadna Fernanda se trató de omitir para dar otro informe sobre su deceso; eso es violencia hacia la población femenina, porque no se investiga con perspectiva de género, como la mayoría de los casos; los que estamos de este lado del televisor casi casi lo vimos como en telenovela por las cámaras de video que grabaron: primero que está en una fiesta con unos amigos, luego que se van a un departamento, y finalmente cuando ya la llevaban seguramente asesinada, para dejarla en una carretera de Cuernavaca, Morelos.

Y el fiscal, (en una nueva versión) aprovechando su estatus no solo no se dio a la tarea de cumplir con su deber, sino de desviar, entorpecer y encubrir un asesinato por la cercanía que tenía con los homicidas cuando dio el dictamen de una necropsia falsa: que la joven había muerto por intoxicación alcohólica. Vaya con este tipo de autoridades que tenemos. Sin tener conocimiento de leyes, podemos afirmar los múltiples delitos que se cometieron en este caso, y sobre todo si estos los cometieron gente a quien se les otorga la confianza para cuidar de las y los ciudadanos.

Tal parece que nunca se va a terminar este tipo de violencia, pues aquí en Guerrero se dan cifras de más de 70 mujeres asesinadas. Se agrega a la lista Harumi, joven universitaria quien radicaba en el Puerto de Acapulco y estudiaba en la Preparatoria 27 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), de acuerdo con las notas en medios, se encontraba en su casa cuando llegaron unos tipos armados y se la llevaron junto con su novio. La familia reportó esta violencia y se dio a la búsqueda de su hija. Hace unos días el cuerpo se encontró decapitado en una fosa clandestina.

Es evidente que Harumi era el objetivo, y que las autoridades deben abordar desde el género, pero no se ha esclarecido quién o quienes fueron los que la privaron de la vida, junto con su novio, debido a que al parecer no hubo después comunicación con la familia por parte de los secuestradores, ni pidieron recate. Solo podemos decir que lamentamos que pasen estas cosas y que parecen no tener fin.

En México, Cuernavaca, Guerrero o Alemania, en todo el mundo los feminicidios no cesan, pues otro caso se dio a conocer en esta semana, es el de María Fernanda, joven mexicana quien realizaba estudios de postgrado en Alemania, y de pronto desapareció; sus amigos, compañeros y personal donde se alojaba no sabían nada, por lo que se dieron a la tarea de buscarla por todos lados; por lo que tanto autoridades de ese país como el de México dijeron que estaban investigando. El pasado viernes se dio la noticia de que habían encontrado el cuerpo de MariFer. No se han dado mayores detalles de quién o quiénes cometieron ese feminicidio.

Que bueno que ya vaya siendo hora que a estos maleantes con la investidura de autoridad se les investigue, puesto que también se dio a conocer que este fiscal se dedica otros negocios ilícitos o algo así.