Consideraciones de un Plan de Crecimiento

Generalmente se atribuye a Albert Einstein la frase “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Pero, para efecto de este artículo, me viene bien para apuntar que si la nueva administración estatal y las correspondientes municipales van a seguir haciendo y dependiendo de participaciones federales, queriendo o prometiendo conseguir resultados diferentes, pues estamos entonces en un problema, toda vez que el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el mejor de los casos, será igual al de este año. O sea que no va a haber “tela de dónde cortar” o cómo “jalarle a la cobija”.

Y esto es delicado, serio o grave en el caso de Guerrero. Aquí apunto solo algunos datos a considerar: con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos es de 34.8 por ciento; la de ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos es de 70.4 por ciento.

La pobreza en general (cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades) es de 66.4 por ciento, mientras que la extrema (cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria) es de 25.5 por ciento; siendo vulnerable por carencias sociales el 21.7 por ciento; vulnerable por ingresos el 4 por ciento; mientras que quienes no son pobres ni vulnerables representan el 7.9 por ciento de la población. La población económicamente activa es de un millón 415 mil 941 personas; pero la tasa de informalidad es del 76.1 por ciento.

En nuestro estado la población con rezago educativo es del 26.6 por ciento. Tiene acceso a los servicios de salud el 33.5 por ciento; acceso a la seguridad social el 73.5 por ciento; con calidad y espacios de vivienda solo el 25.9 por ciento; con acceso a los servicios básicos en la vivienda el 56.3 por ciento; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad el 36.1 por ciento.

En el periodo enero a marzo de 2021, la inversión extranjera directa (IED) fue de 27.6 millones de dólares proveniente de los Estados Unidos; 56.3 de Canadá y 11.8 de España, salvo error u omisión.

Las ventas internacionales, en febrero de este año, fueron de higo, piña, aguacate, guayaba, mango (fresco y seco) a Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, por un total de 7.32 millones de dólares, salvo error u omisión.

Si el crecimiento depende de la producción (bienes y servicios) y el bienestar del consumo, entonces es indispensable que se elabore un plan, del que salgan programas que incentiven el crecimiento económico cuya fuente sea la inversión privada. Ésta crea empresas, las cuales generan los empleos que producen los bienes y servicios y los ingresos que tanto necesitamos.