¿Conoces la reforma electoral?

Este tema está polarizando a la población de México por desinformación o por mentiras. Los contrarios a la Reforma Electoral ya mostraron músculo a través de empresarios y los partidos de oposición, así como de defensora de la democracia (sic) mediante una marcha que aglutinó a miles de personas cuyo número no se ha cuantificado certeramente. Ellos hablan de defender el INE ante la amenaza del ejecutivo federal -que según ellos -lo quiere desaparecer. En tanto, el Ejecutivo Federal manda su iniciativa en donde se lee grosso modo lo siguiente:

No desaparece el INE, cambia de nombre, se llamaría INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) que seguirá siendo autónomo.

Reduce el número de diputados de 500 a 300.

Lo mismo pasa con el número de senadores, que pasarán de 128 a 96.

Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas.

Recorta el número de consejeros del INEC de 11 a 7.

Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales.

Plantea una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión.

Disminuye la participación en una consulta popular de 40 (cuarenta) a 33 (treinta y tres) por ciento para que sea vinculante.

Elimina los órganos electorales locales.

Implementa el voto electrónico.

Desaparecen los Tribunales electorales estatales para concentrar todo en el tribunal electoral del poder judicial.

Pues bien, es tiempo de analizar la misma, aunque sólo sea un ejercicio individual, en virtud de que dicha propuesta va a ser votada por los partidos de oposición -PRI, PAN, PRD en contra como ya lo adelantaron. En, pero, ¿que no deben los políticos y sus Institutos dar cuenta al pueblo que los eligió para que “trabajen” mediante la sana discusión, en las propuestas que les envíen para legislar? Pues bien, no se vale que sin discutir desechen la propuesta con la débil excusa de “no ser los tiempos”. No señores, lo que no quieren es que se les rebaje el apoyo económico, que se les quite a 232 parásitos llamados legisladores. Que por cierto no fueron electos por el voto popular y por ende no representan a nadie. Por supuesto que en la propuesta puede haber puntos qué tal vez tengan que modificarse previa discusión, pero no desechar por sistema. ¿No es una aberración el que los actuales 11 consejeros electorales ganen una millonada, más otras muchas prestaciones que se les otorga? A mí no se me olvida la manera discriminatoria, racista, burlona, grotesca del consejero presidente Lorenzo Córdova (el de sangre azul) quien se refirió en una plática telefónica sobre un representante de los pueblos indígenas. ¿Acaso no son demasiados 500 (quinientos) diputados y 128 (ciento veintiocho) senadores que mantenemos con nuestros impuestos? Sin embargo, creo que en relación al voto electrónico se debe estudiar mucho más, en virtud de que esyos sistemas están expuestos a ser jaqueados o manipulados en beneficio de alguien, por lo que no creo que estemos en el momento tecnológico para utilizarlo. En fin, habría mucho que discutir, pero cómo está reforma atenta contra los intere$e$ de los políticos, pues nomás no se aprobará.