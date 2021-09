Comisiones, el mayor desafío para las afores con la llegada de Pliego a CONSAR

La Pasada Semana Ya Se dio la Transición en la CONSAR Tras la salida de Abraham Vela Dip y La llegada de Iván Moreno Pliego de Como parte de los Cambios En La SHCP Tras la asunción de Rogelio Ramírez de la O .

De antemano en el mercado se anticipan ajustes importantes en el organigrama de esa dependencia ligada con las pensiones de 51 millones de trabajadores que a su vez administran 10 afores por un monto a agosto de 6 billones 841,632 millones de pesos, incluidos los de vivienda.

Le platicaba que el cambio generó incertidumbre. Ya había un entendimiento del gremio con Vela que apoyó en temas tan delicados como desechar una afore única manejada por el Estado, idea muy arraigada en la administración de Andrés Manuel López Obrador .

Si bienal nuevo titular, quien llevó PensioISSSTE y es cercano a Luis Antonio Ramírez Pineda cabeza del ISSSTE, se le observa más mesurado frente a ese tipo de propuestas, las presiones al respecto podrían regresar.

Otras fuentes estiman sin embargo que se ve difícil que eso suceda, dado que en su momento la IP vía el CCE que preside Carlos Salazar , lograron negociar incluso con recursos extras para aumentar las jubilaciones.

Otro riesgo que obvio se buscará eludir, es el de una modificación a lo scriterios de inversión a las afores para privilegiar los proyectos sexenales. Hasta ahora, se asegura, ese tipo de presiones no se han dado.

También con el apoyo de Vela se sorteó el topar las comisiones, pero justo en este tema se visualiza el mayor desafío. Y es que, más allá de que junto con la AMAFORE de Bernardo González Rosas se ideó un mecanismo para comparar los niveles que se cobran, en el gobierno y Morena hay quien estima que aún hay margen, más allá del descenso del 20% logrado.

Además políticamente éste es un asunto vendedor, sobre todo en tiempos complicados y cuando se han disparado los retiros para el desempleo.

De hecho por ESTOS días Pliego se estrenarán con La Nueva negociación para FIJAR las Comisiones del 2022, LUEGO De que Este año se llegó a ONU Nivel del 0,807% con PensiónIssste en 0,53% de como la más baja e Invercap de César Montemayor con 0, 87% Como la más Cara.

Así que comisiones el mayor riesgo.





Amparo de Concamín fallo hasta hoy por inhábil





El pasado miércoles no hubo humo blanco en torno a la resolución del amparo que solicitó Concamín de FranciscoCervantes contra las objeciones a sus estatutos por Economía de TatianaClouthier . Como le platiqué el asunto es nodal. Si la confederación obtiene la suspensión definitiva, entonces podrá seguir la sucesión con José Abugaber como el candidato más sólido. Si no se le concede quizá habrá que reponer el expediente y permitir la participación de Enoch Castellanos , mandamás de Canacintra. El falló saldría hoy y se retrasó porque el 15 de septiembre se declaró inhábil.





Cementos de Chihuahua más reveses en juicio en EU





Resulta el lío que sostiene en EU el Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) de Federico Terrazas y que dirige EnriqueEscalante , sigue complicado. El año pasado la cementera fue condenada a pagar 50 mdd en el juicio que inició su ex socia, la boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA). Obviamente ha objetado, pero en abril el juez federal de distrito JohnL. Kane denegó su moción y luego el 21 de junio la Corte Suprema de EU rechazó la petición de GCC para revertir la sentencia. Según esto el dictamen es final y no se puede apelar. Nuevamente GCC no ha informado al mercado del devenir del asunto que se arrastra desde 2011.