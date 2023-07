Claudia en Guerrero

A la población femenina le interesa el tema de cómo se va a afrontar la violencia de género, o como disminuirla cosa que, aunque se quiera, si no se tiene conciencia de género no se va a ver el cambio.

No basta con ser mujer, Aunque Claudia Sheinbaum en su discurso de precampaña diga que “es tiempo de las mujeres” o de que quedó atrás esa idea de que “calladita te ves más bonita”. No es suficiente; no obstante que el trabajo contra la delincuencia que realizó en la Ciudad de México fue relevante; se necesita algo más enérgico en sus disertaciones que convenza más que sus compañeros morenistas.

Cierto que de todos los candidatos de Morena traerán en sus discursos los mismos temas que todas y todos escuchamos en la mañanera, que si los conservadores, que si los corruptos, etcétera. Y Claudia no es la excepción, como se confirmó en su recorrido por Guerrero, o al menos en Acapulco.

Es seguro también, que si cualquiera de los candidatos de Morena ganara, seguirían la misma línea de su jefe político y respetarán sus programas, porque ya se vio que han dado resultado, tanto que Xóchitl Gálvez en un video aseguró que ella si desea ser candidata a la Presidencia; que dará continuidad a estos programas sociales de adultos mayores, porque su abuela murió en un petate por falta de atención médica; y si ella, con una beca en la Facultad de Ingeniería se ayudó en su carrera y que dejará la beca Benito Juárez debido a que ella fue muy pobre que vendía gelatinas por falta de recursos, pues los de la Cuarta Transformación harán lo mismo, continuarán con estos programas, no sólo porque hayan tenido en sus familias escasez de recursos, sino por los enormes resultados que se han obtenido en popularidad.

En cuanto a Claudia, algunas encuestas la colocan arriba de sus contrincantes de Morena, y es casi seguro que entre ella y Ebrard ganen cuando se hagan las votaciones internas. Cuando cuestionan si una mujer puede llegar a gobernar el país, los misóginos y misóginas lo dudan, porque todavía desconfían de las capacidades de las mujeres. Podemos revisar la historia de cuando ellas gobiernan y nos encontramos con que muchas veces superan a los hombres. Si en el padrón electoral las mujeres ocupan más del cincuenta por ciento, solo con su voto ganaría Claudia y si agregamos a los simpatizantes del sexo masculino, es probable que tengamos una presidenta de la República.

Pero Claudia, además de asegurar que continuará con los programas sociales, debe de hacer un diagnóstico sobre los temas de género que laceran a la sociedad; y más cuando la juventud se está convirtiendo en feminista. Hoy más que nunca las mujeres exigen que se vuelva la mirada hacia un proyecto de nación con perspectiva de género, que se haga efectivo si es que llegase a ocupar la silla presidencial. Y que cambie su discurso, no sólo diga que es tiempo de las mujeres, sino que diseñe un buen plan que beneficie a las mujeres, pero también a los varones.