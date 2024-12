Cíhuatl... las mujeres dicen / Casos de la vida real o controversia

Entre las muchas facetas de la señora Silvia Pinal destacan: como actriz de múltiples películas, como actriz de telenovela y de los programas cómicos televisivos; así también hizo teatro de revista: bailó, cantó, fue directora, productora, conductora y hasta política. Siempre tuvo presencia en la sociedad mexicana, y por ello, a nadie que se le pregunte si la conoció, podrá decir que no.

Sin embargo, entre toda esta versatilidad, hay una especial, que si se pudiera decir de las cosas que dejó como legado, no fue precisamente su cuadro que le pintó Diego Rivera, cuyo costo es de millones de pesos, sino de una Silvia Pinal diferente; aparte de todo, se debió ir en paz, por haber logrado algo importante, algo así como justicia social; hay que reconocer su programa que durante más de 20 años estuvo en el aire: “Mujer, casos de la vida real”, que trataba temas de mujeres, sobre todo que vivían, la mayoría, violencia y hasta feminicidios.

Cabe destacar que se trataba de un foro donde se hacía la denuncia de algún caso, con la finalidad de hacer conciencia de problemas de mujeres. El formato único era que enviaban cartas a la señora Pinal, explicando su problema y las y los artistas lo actuaban. Entonces, se trataba de hacer evidente una problemática social, de lo que muchas mujeres vivían. Lo controversial del caso es que Silvia Pinal no se asumía como feminista, ni nada por el estilo; es más, era un símbolo sexual, que no coincidía dentro de la teoría feminista; sin embargo, otra vez lo controversial, demostró que podía salirse del esquema en cuanto lo que debe ser una mujer de su tiempo, en virtud de que tuvo varios esposos, fue independiente con ideas liberales, nada que ver con la mujercita de casa; y volviendo a lo controversial, se sabe por su biografía, que también fue víctima de violencia física y emocional. ¿Será por eso que también ella se veía en ese espejo de “Mujer, casos de la vida Real” y buscaba siempre tener un verdadero compañero? Y volviendo a lo controversial, formó una gran familia reconocida en el ámbito artístico, fue una especie de matriarca que, con todos los problemas familiares, las hijas y las nietas siempre retornaban al hogar de ella.

Todavía en ese tiempo de su programa no era común la denuncia sobre estos temas; aunque ya había empezado un movimiento por los derechos de las mujeres; pero no trascendía cuando algunas mujeres denunciaban en el M.P, no eran apoyadas, (y todavía) sino que eran dobles víctimas, porque, además se las culpaba de que ellas eran las que provocaban al marido... y las convencían que deberían de regresar a sus hogares y reconciliarse con el esposo.

El problema del maltrato a las mujeres no se reconocía porque se decía que lo que pasaba dentro de una casa, era problema únicamente de la pareja y nadie podía intervenir. Se hacían bromas sobre esta situación como aquella que decía la esposa “Quieres cenar o primero me pegas”. Este tema fue planteado en las conferencias feministas mundiales para que se denunciara y se legislara, y en caso de que las personas cercanas a la mujer conocieran los casos y tampoco denunciaran, se consideraban cómplices del delito. Ahora, después de tantos años la violencia de género, en sus distintas formas, se castiga.

No solo esta acusación a través de cartas que enviaban al programa era considerada una denuncia, era más que eso, se trataba de que cuando las mujeres se atrevían a enviar su carta y otras mujeres veían el programa se reconocieran en esas violencias; al hacerlo, también había una descarga emocional. Aplaudimos que se hayan dado estos programas, que fueron modelo, porque de allí siguieron otros en la televisión mexicana.