Cíhuatl, página innovadora de El Sol de Acapulco

Durante muchos años, El Sol de Acapulco, a través de páginas especializadas, abrió los espacios a los diferentes sectores para que escribieran sobre los temas diversos; mucha gente esperaba en los municipios donde llegaba este diario, para ver lo que se publicaba tanto en las páginas regionales como en otras enfocadas a diversos públicos.

La primera plana especializada que apareció en 1991 en El Sol de Acapulco fue Cíhuatl, que, aunque era un proyecto de una asociación de mujeres periodistas, cuando tenía dos meses de salir a la luz pública, se vio amenazada de no continuar por compromisos de compromisos quien la coordinaba.

No había quién se hiciera cargo de coordinar los trabajos para su publicación. Fue entonces que habría que rescatarla y la propuesta de quien esto escribe era que cuatro mujeres periodistas se hicieran cargo, pero no se logró; la alternativa era que pasara lo que pasara, no se iba a dejar caer, la condición era que solo podrían escribir mujeres.

Los temas eran abiertos, que cada quien escribiera lo que quisiera , ya fuera sobre turismo, economía, educación, política y otros temas más.

Sin embargo, había que transformarla y buscar que fuera diferente , a todas las publicaciones femeninas, donde había artículos sobre belleza, cocina, corte y confección, bordados y cómo ser una buena esposa. No era del todo malo, porque los aprendizajes son buenos. De lo que se trataba es que ya había demasiadas revistas y publicaciones que repetían estos temas y la consigna era darle un giro.

La clave estuvo en un taller con la periodista Sara Lovera , quien a través de unos cursos nos hizo ver que se podía escribir de otra cosa; que el periodismo podía ser enfocado a la temática de género, y asomarnos o echarnos un clavado en los tratados internacionales que tenían como propósito visibilizar la discriminación, marginación y violencia que viven muchas mujeres a fin de que fueron instrumentos para terminar con muchos atropellos.

Poder ver con otra mirada la situación de las mujeres, era el reto; dar a través de las líneas tipográficas algo de luz en cuestión de derechos humanos de la población femenina, fue algo que nos hizo sentirnos que íbamos bien, tanto, que Don Mario Vázquez Raña, a quien tuve el gusto de conocer, nos envió una felicitación .

También otorgaron el Premio Estatal “Antonia Nava de Catalán” a la entonces directora de este diario en Acapulco, Eloína López Cano, por tener una página que difundiera los derechos de las mujeres.

Ahora, el 9 de diciembre se cumplen 30 años de Cíhuatl, y no obstante que ya no se encuentra físicamente, todavía tenemos temas para seguir escribiendo en los espacios virtuales de este prestigiado diario.

Seguimos incluyendo el tema de nuevas masculinidades, sororidad, igualdad, sustantiva, feminismo, techo de cristal, empoderamiento, y otros, por muchos años; quienes laboraban y siguen laborando en El Sol de Acapulco, como la subdirectora Verónica Orbe, son parte de esta historia.

Y es posible que existan otros medios informativos que se hayan enfocado a estos temas que ya mencionamos, lo que no creo que sea cierto, es que hayan durado 30 años, como lo ha sido Cíhuatl.