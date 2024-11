Cíhuatl, las mujeres dicen... / Perdimos las mujeres

Una de las principales propuestas de Kamala Harris como candidata del partido demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica se enfocó en los Derechos Reproductivos de las mujeres y la interrupción del embarazo, que serían los derechos que están pendientes para algunos estados de ese país debido a que, de los 50 estados, en 14 de ellos el aborto es punitivo.

Como decía, es un derecho que, al parecer, no será reconocido por el que ahora se le da por ganador de esa contienda, Donald Trump. Ni tampoco otros derechos como los de migrantes; por ejemplo, ya lo sentenció, será implacable para tratar este problema de migración; si no lo controla la presidenta de México, le aplicarán fuertes aranceles. Otra propuesta de Kamala Harris es que iba a controlar el tráfico de armas, lo que a Trump no le ha dado importancia, mismas armas que se venden, sin ningún problema. Sería conveniente que si va a estar pendiente el señor Trump de lo que pasa en su frontera, debería ver quién trae el armamento a nuestro país, porque claro, también nos culpa de envenenar a los jóvenes norteamericanos, con fentanilo, cuando ellos han fortalecido ese comercio.

Sin embargo, la mayoría de la gente de los Estados Unidos (por lo menos la que votó) se ha creído que son una raza superior del planeta o más bien, los dueños del mundo, que para ellos solo les importa la población de piel blanca. Y comprobamos ahora con estas votaciones que, a pesar de sentirse un país muy adelantado, no pueden superar su misoginia y su odio racista es contra de la gente de color, contra los mexicanos, los orientales, los musulmanes, africanos, y toda clase de migrantes como lo ha demostrado Trump. Una especie de Hitler que quiere eliminar a los que son diferentes. Lo peor de todo es que esos mensajes de odio son escuchados por niños y jóvenes que se les hace fácil tomar un arma para ir a matar a los que no son como ellos. Ya sean sus compañeros de clase o contra la gente latina, como se ha dado en los supermercados de esa nación. La xenofobia está muy acentuada en ese país. A diario se encuentran casos de las vejaciones a la población afroamericana, despreciada por su color por creerla inferior, como pasó en Montgomery Alabama, en 1955, con Rosa Parks que, por negarse en un autobús a dar su asiento a un blanco, fue llevada a la cárcel, lo que provocó un movimiento en pro de sus derechos; no obstante, ahora hay leyes y aun así, no se respetan.

¿Por qué perdió Kamala Harris? ¿Por misoginia?, ¿por su color? ¿Porque su discurso no era bélico? O por las tres cosas. Perdimos las mujeres porque no llegó una mujer al poder y porque a una parte de la población, por lo pronto, no le serán reconocidos sus Derechos Reproductivos.

Podría decirse que a nosotros no nos incumbe que gane o pierda Kamala, porque es de otro país, aunque no es así. El que pudiera ganar una mujer en África, Francia o Estados Unidos sería un triunfo para todas las mujeres del mundo, puesto que es el resultado de una lucha y de un movimiento desde hace siglos que se ha mantenido para que las mujeres puedan ejercer sus liderazgos.