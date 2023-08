¿CIA o ISSSTE?

En los últimos meses se ha producido una controversia con motivo de que se pretende habilitar Centro Internacional Acapulco -antes conocido como Centro Cultural de Convenciones y Exposiciones de Acapulco- como hospital de tercer nivel del ISSSTE. Así, se han pronunciado en contra diferentes grupos de la sociedad acapulquense, pero sin proponer ninguna alternativa, más que la restauración de ese inmueble para que preste los servicios de restaurantes, discoteca, cine, bar, teatro, espectáculos y convenciones.

Con nostalgia, podría manifestarme en el mismo sentido. Pero, ¿de dónde van a salir los recursos para que vuelva a funcionar en esa forma? No es redituable el gasto -porque no sería inversión- que se hiciera, porque económicamente no es sustentable. Aún en los tiempos boyantes de Acapulco, siempre operó con subsidio (proveniente de los impuestos). Es decir, el dinero de los contribuyentes tirado a la basura. Hasta 2009, al gobierno del estado le costaba más de dos millones de pesos mensuales; que no eran suficientes para el mantenimiento del inmueble cuyo deterioro era y es manifiesto.

Me llama la atención que nadie decía nada, ni los empresarios acapulquenses propusieron nada, mucho menos alguno de ellos postuló invertir su “cuerno” en el CIA (ya clausurado desde 2009). Ahora resulta que se oponen a la habilitación de un hospital de tercer nivel, muy necesario e importante para los trabajadores al servicio del Estado.

Por ello, me gustaría ver y escuchar las alternativas que proponen; entre ellas, las inversiones que individual o en conjunto están dispuestos a sufragar, no solo para la rehabilitación, sino para su mantenimiento inmobiliario, de servicios, de recursos materiales y recursos humanos. Pero, a la fecha, ninguno dice “esta boca es mía”.

Recuerdo la reunión a la que José Francisco Ruiz Massieu convocó a los empresarios de Acapulco y Guerrero para exponerles el proyecto de la super carretera México-Acapulco. Al final de la exposición, por parte de los técnicos, Ruiz Massieu hizo la invitación para que los locales se sumaran a la gran inversión que se iba a hacer. Pasaron cinco minutos de un embarazoso silencio. Nadie dijo nada. Bueno, ni siquiera en contra, como para “taparle el ojo al macho” o “escurrir el bulto”. Tengo confianza, ahora sí, de que los empresarios y grupos que se oponen señalen el qué y el cómo y el cuánto de su propuesta. Y, además, saber quién o quiénes traerán las inversiones directas y los miles de visitantes que vendrán a sus respectivas convenciones. El remedio y el trapito, pues.