Causas desconocidas... Las Cosas de la Política

Acapulco se encuentra en un retroceso político, económico y hasta en parte social, sumido en una violencia desatada formalmente desde el 2005, año en que Félix Salgado Macedonio fue presidente municipal, tras un violento enfrentamiento en la zona de La Garita, entre integrantes del llamado crimen organizado y policías municipales, se habla de muchos supuestos y no de una operación policíaca como tal, se habla de emboscada y hasta de confusión, de pago de un grupo u orden del operativo por parte de otro.

Hablemos del presente, hablemos de lo político, hablemos de la ligereza de las palabras y hasta de la presunción de complicidades omisiones de quien debe ser la garantía de la gobernanza municipal o sea de su presidente (ta) municipal, si, pongámosle nombre y apellido y me refiero a Abelina López Rodríguez, la que logró ser presidente municipal tras la elección del 2021, no califiquemos el proceso electoral, califiquemos la función de esta administración, hasta estos días, sus yerros, errores, posturas y sobretodo sus palabras y "resultados".

Más allá de los préstamos, más allá de la alerta sanitaria, del problema de la basura, del desabasto de agua, la ligereza de las palabras de Abelina, la han metido en aprietos, desde una escaramuza verbal con los medios de comunicación azusando a simpatizantes afines en contra de periodistas, la inexperiencia o la soberbia está presente en todos sus actos, de entrada peleó con todo mundo, empezando con Adela Román Ocampo, alcaldesa saliente, a la cual prácticamente acusó de corrupción y hasta aseguró que iba a proceder legal y administrativamente en contra de ella y nada pasa, nada pasó, ni pasará.

No ha logrado establecer sus programas de gobierno ni presentar una adecuada estructura administrativa municipal de manera formal; sus "funcionarios" no se han amoldado, no agarran el ritmo que requiere la administración pública, hasta ahorita usa el esquema de "veleta" gira y se deja llevar por el viento de la Política que marca Andrés Manuel López Obrador, de quien asegura ser amiga personal, tarjeta de presentación de todos los que dicen haber hecho ganar a López Obrador en el 2018. Se dice líder social, hizo sus pininos en el PRD, fue lideresa de colonias populares, también ligada a vendedores ambulantes e invasores de terrenos.

En su función como diputada federal fue notoria su presencia a nivel nacional por declarar en la tribuna del Congreso de la Unión: “Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado”, reconociendo ser parte del coyotaje en el que incurren muchos abogados sin escrúpulos, pero bueno, con el aún bono de MORENA y de AMLO, llegó a ser candidata y ganar la presidencia municipal de Acapulco.

Insisto: no califico o descalifico la elección, esa ya requerirá otra óptica y análisis no tan simplista. Una declaración muy desafortunada y ocurrente, por no decir ignorante, aunque se haya buscado justificarla desde la concepción científica, el hecho de usarla para justificar la violencia, la exhibió en la ignorancia de las cosas de la política y hasta de la ley como esencia primaria de su encargo y así lo consignó la prensa: La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena), consideró que “la calor” y comer carbohidratos son factores que contribuyen a la violencia. La prevención de los delitos comunes son su responsabilidad, coadyuvar con el Estado y la Federación en los temas de la seguridad pública es su obligación.

Habló a medios nacionales y repitió en voz alta muchas veces que tiene DOCTORADO, como si eso fuera garantía de sapiencia personal o política.

De asuntos de gobernanza no podemos hablar, porque no hay resultado alguno en lo que se refiere a su administración. Hubo un incidente en la Autopista del Sol, concretamente en la caseta de Palo Blanco, en el municipio de Chilpancingo, no su jurisdicción, pero sí su declaración: “¿A quién vas a castigar? Va solo el carro, va circulando solo ¿A quién se castiga?”, esto al referirse al hecho de que tras un enfrentamiento entre estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y elementos policíacos, dejaron ir cuesta abajo un tráiler en contra de los policías.

La ligereza de las palabras es la constante del vocabulario personal y político de López Rodríguez. La violencia está presente, la justificación también, su trabajo y responsabilidad están ausentes; su soberbia es la constante, la ignorancia es parte de su excusa para seguir echándole culpa al pasado, pasado inexistente porque es la segunda administración municipal que representa a Morena.

La corrupción que acusa es ya "su" corrupción y ahora tras el incendio de locales comerciales ubicados en el área del Mercado Central, le quedará la justificación de que al final de cuentas todo lo que pasa en Acapulco es consecuencia simplemente de.... Causas desconocidas.