Cateterismo político... Las Cosas de la Política

Tras el cateterismo que pretende verse como de rutina o al menos esa es la versión oficial del Gobierno de la República y del mismo AMLO, volvemos a estar dentro de debate político errático y sobre todo la opacidad en el mensaje del presidente y su estado de salud, lo que nos lleva a suponer que la Política en México también necesita un cateterismo nada rutinario y si muy urgente.

Aunque en algunos casos más de un partido político necesita un bypass de urgencia si quieren evitar un infarto fulminante, así que el término de rutina deberá de ponerse como una norma para los políticos y los liderazgos políticos a lo largo y ancho del país y tal vez más de uno necesite cirugía a corazón ideológico abierto.

Hay políticos con gran liderazgo que están en estado de coma auto inducido, tal vez en espera de mejores tiempos para su salud Política, otros de plano ya se sienten desahuciados y algunos de plano se han aplicado la eutanasia, hay suicidios políticos y mucha bipolaridad partidaria.

Hablando términos médicos actuales, vemos a un gran número de políticos en "cuarentena" domiciliaria cómo si se estuvieran cuidando de pandemia o de plano ya estuvieran en medicación por contagio, no me refiero al Covid me refiero al encierro de muchos y a la probable cautela de otros, mientras algunos han obtenido la vacuna de la impunidad por su cercanía con quien maneja la pandemia política desde el Palacio Nacional.

Pará muchos, los males de la Política, son difíciles de erradicar, para otros todos es cuestión de algunos remedios naturales y populares, los menos dirán que esta etapa es terminal, habrá que estar pendientes de las altas médicas, para ver quienes tendrán salud para estar circulación, quienes seguirán bajo tratamientos y los que de plano deben de someterse a un... Cateterismo Político.

PD. Este procedimiento aplica también a MORENA ya que ha entregado en la etapa de las comorbilidades que generan enfermedad prematura y riesgo de ser terminal.