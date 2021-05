"CAPAMA y sus deudas millonarias"

No es posible que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco otra vez tenga problemas con la Comisión Federal de Electricidad ya que de nuevo les ha cortado el suministro de la energía eléctrica por falta de pago, dejando a cientos de colonias del puerto sin el vital líquido, sin poder las familias acapulqueñas realizar las más elementales necesidades al no tener agua en su domicilio.

En esto deberá de ponerse las pilas la presidenta municipal y no pensar en otras cosas personales, Acapulco se encuentra sumergido en la desesperación ante la falta de los servicios básicos, qué se la hará a tanto dinero que entra a las arcas de la paramunicipal de los pagos por el suministro de aire y no de agua potable que lleva CAPAMA a los hogares acapulqueños, además de las entradas de los pagos de drenaje, entre otros rubros.

Siempre en cada administración municipal existe el mismo problema de la escasez de agua potable por los cortes que realiza la CFE por falta de pago de la paramunicipal, será cierto que todavía CAPAMA es la caja chica del gobernante en turno y por ello cada día va creciendo la deuda ante la CFE cuando pagan miles de ciudadanos, empresarios hoteleros, negocios con diferentes tipos de giros, y aun así no alcanza para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad.

Recursos que deben ser solamente para cumplir con las necesidades de la paramunicipal, sin embargo está por los suelos dicha dependencia, todas las administraciones municipales han vociferado a los cuatro vientos que en su administración resolverán el problema de CAPAMA y ésta sigue igual o peor, hace algunos años un país europeo invirtió varios millones de euros para el saneamiento de redes hidráulicas que llevan el agua potable a diversas colonias de la ciudad, sin embargo dónde quedó dicha inversión, nadie sabe nada.

En este gobierno municipal se han preocupado más en cosas personales que resolver la situación de fondo que le aqueja a la paramunicipal, políticos deberían de ser y todavía dicho gobierno municipal realiza avisos a las colonias que no habrá suministro de agua potable porque la CFE les cortó la luz, qué cinismo, queriendo echarle la culpa a la comisión de luz, cuando son ellos los de la culpa por omisión de pago, convenios van y convenios vienen por parte de la paramunicipal y el gobierno municipal, con la Comisión Federal de Electricidad, pero de todos modos cortan la energía por falta de cumplimiento de pago.

Hacemos un llamado a Contraloría del Estado, a la Contraloría Interna del Congreso del Estado, a la Federación, para que realicen una revisión a los manejos de los recursos que entran a las arcas de CAPAMA y cuál es su destino, y se castigue a los culpables de los malos manejos de estos recursos que deberían resolver los problemas de la paramunicipal, pero como vemos cada día dicha deuda entre CAPAMA y la CFE es mayor, y las consecuencias las paga el ciudadano que con sacrificio paga su recibo y no recibe el vital líquido, que es indispensable en los domicilios para las necesidades más apremiantes, aunado a la pandemia que estamos pasando.

Señor gobernador la ciudadanía acapulqueña le manda un S.O.S. para poder resolver esta situación que cada día se agrava más en la paramunicipal, sin que el gobierno municipal busque una solución al problema, no olvidemos que en estos momentos es cuando más necesitan de la población, si no al tiempo. ¿O NO AMIGO LECTOR?