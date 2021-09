Cálculo de la proporción de los ingresos exentos de los trabajadores

En la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2018, se publicó el 30 de Abril 2018, la “Regla 3.3.1.29 Procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones”.

El Artículo 28 Fracción XXX de la Ley del ISR, señala que no se consideraran deducible para el empleador, los pagos de nóminas que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, en una proporción no deducible que puede variar del 53% o del 47 %, dependiendo del total de los ingresos exentos en el ejercicio inmediato anterior.

Para proporción la proporción no deducible, que le correspondería llevar a cabo por el contribuyente en el 53%, correspondencia, si se tuvo una disminución en las prestaciones que otorgo a sus trabajadores en el ejercicio fiscal de que se trate, respecto a las prestaciones otorgadas en el ejercicio inmediato anterior y en el caso, de que sea la misma cantidad de ingresos exentos pagados a los trabajadores, respecto al ejercicio inmediato anterior, la proporción no deducible que se aplicara será la del 47%.

La Regla 3.3.1.29, en su Fracción I, II y III, detalla la fórmula que debe traducir para determinar la proporción no deducible en el ejercicio en curso, como se comenta anteriormente.

Esa misma regla detalla claramente, que debe considerar como prestaciones pagadas por el contribuyente, en sustitución de remuneraciones y demás prestaciones exentas para los trabajadores, tales como, la gratificación anual, vales de despensa, vales de gasolina, tiempo extra, etc., etc. . ..., etc.

Esta complicación adicional a nuestro sistema fiscal complejo, inhibe a los patrones a cubrir mayores prestaciones exentas para los trabajadores, por la limitante de la deducción para efecto de la determinación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de los contribuyentes, que they have a su cargo trabajadores.

Es una insensatez por parte de las autoridades fiscales, disminuir la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores por las prestaciones exentas que otorgan sus empleadores, con objeto de limitar la deducción de este concepto de pago de las prestaciones exentas a los trabajadores, con objeto de recaudar mayor impuesto sobre la renta de los contribuyentes, en detrimento de los mismos trabajadores ...