Bumerang al gober YouTubero

Mal le salió el tiro a Samuel García, gobernador de Nuevo León, al lanzarles dardos envueltos en reclamos al Fiscal General de justicia de esa entidad lo cual nos permite ver a un Gobernador desesperado por levantar su rating tras el duro golpe que le dio la muerte y el desaseo en la investigación en el caso de Debanhi Escobar.

Ante este fuerte descalabro y las manifestaciones de la sociedad nuevoleonense en su contra, quiso cubrirse de gloria, reprochando al Fiscal General de aquella entidad que no le haya entregado las carpetas de investigación a la familia de Yolanda Martínez otra joven asesinada (?).

La respuesta del fiscal General de justicia de esa entidad Gustavo Adolfo Guerrero no se hizo esperar contestándole de inmediato que no se debe mandar solicitudes o mensajes a la fiscalía utilizando las redes sociales ni tampoco utilizar a los familiares de las víctimas en un afán que no es el de la búsqueda de la justicia.

Recordándole que a la fiscalía le compete investigar delitos y él como gobernador el evitar que se cometan. Esta respuesta de un fiscal general es digna de comentarse ya que permite ver a un funcionario que no se dobla ante el gobernante lo que le ha ganado al fiscal general los aplausos no solo de la comunidad de abogados sino de la sociedad entera.

La verdad es que el gobernador de Nuevo León ganó la elección por su manejo en las redes sociales con el apoyo de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, quien le fabricó una personalidad de rebelde en contra del gobierno federal, lo cual le trajo la simpatía de sus paisanos quienes creyeron en él.

Hoy en día y ya en los hechos, el chiqui gober ha venido dando tumbos en cada una de sus resoluciones en materia de seguridad y en otros casos como el de haber sacado a un menor del DIF de Nuevo León para presumir en sus redes sociales, su humanismo (?) sin importarle el daño que le hacían al menor, lo cual fue objeto de una llamada de atención del Procurador Federal de Protección de niños, niñas y adolescentes, sin saberse (como siempre ) si se le fincó alguna responsabilidad.

En pero, el fiscal de ese estado norteño debe reconocer que hay un mal trabajo que ya costó el puesto a varios empleados y que la ciudadanía reclama resultados en esa materia. Tache para el gober YouTubero y una palomita al fiscal … sólo por contestarle.