Célebres maestros, famosos líderes, destacados personajes egresaron de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” . Las primeras generaciones de maestros guerrerenses egresados, así como los que impartían las clases, eran ejemplo de rectitud, de enseñanza, y de vocación. Empezando porque Raúl Isidro Burgos, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, fue un destacado poeta y el segundo director de esa Normal Rural de Ayotzinapa.

Los jóvenes que asistieron, iban con ese ánimo de patriotismo de formar generaciones de ciudadanos que llegan de comunidades, de rancherías y de hogares pobres. Allí despertaban del desconocimiento para ser maestros pensantes, con criterio. , egresado de la Escuela Nacional de Maestros, egresado de la Escuela Nacional de Maestros.

La propuesta que José Vasconcelos en el gobierno de Álvaro Obregón hizo en 1922, fue la creación de las Escuelas de Maestros Rurales; para que los aspirantes a maestros se formaran de acuerdo a sus realidades y necesidades. Ahí podría reflexionar sobre los cacicazgos que eran herencia de otros gobiernos, de las arbitrariedades e injusticias, de las desigualdades sociales, y de la marginación de que eran víctimas los campesinos, escuelas que vivían en un contexto diferente a las escuelas urbanas.

Un ejemplo de ello son los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, quienes se fueron a la sierra de Guerrero ante el hartazgo de los latrocinios, y quienes pagaron con su vida su idealismo, dejando escuela en las siguientes generaciones. En este contexto se fueron formando los estudiantes de Ayotzinapa y, por supuesto, con ese criterio es que realizaron actividades en demanda de mejoras para su escuela, para desempeñar su trabajo en las áreas del campo dentro de este sistema de educación rural y para las necesidades del estudiantado.

Guerrero , ante las situaciones de pobreza, de rezago educativo y de alta marginación se encuentra como decía Francisco Ruiz Massieu, en el cabús del desarrollo, y ante esa respuesta, se ha destacado por ser cuna de los movimientos políticos y sociales de los hombres y mujeres que luchan por un estado de justicia.

La desaparición de 43 normalistas es uno de los grandes crímenes cometidos por los gobiernos, que aún no se ha resuelto. Los tres niveles de gobierno tienen ese deber de informar qué pasó con ellos. Y de allí que los padres y familiares no han descansado hasta que les digan dónde están sus hijos. Si a nuestros hijos los desaparecieran, no tendríamos descanso para exigir a las autoridades que se nos entreguen; sin embargo , mientras más pasa el tiempo, es más difícil saberlo, debido a que las huellas se han perdido. Sólo los que ordenaron la masacre y los que se prestaron a este crimen indignante, lo saben.

