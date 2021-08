Auditoría técnica y no política

El cargo de auditor superior del estado debe ser prioritariamente técnico y no político, por eso el próximo titular de la ASE deberá cubrir ese perfil y lo que tiene que evaluarse es su trayectoria, no sus padrinos.

Ese es el criterio que desde el Congreso de Guerrero se sigue en esta designación que está en curso y una vez habiéndose realizado las entrevistas a los interesados –más de 30 se inscribieron en el proceso para suceder en el puesto a Alfonso Damián Peralta- ya suena fuerte entre los legisladores que uno de los más viables es el contador público Luis Enrique Carbajal Neri.

El originario de Chilpancingo tiene una experiencia de 30 años como contador egresado de la Universidad Iberoamericana y en diversos cargos públicos y privados relacionados con los temas de auditoría, finanzas y administración, y ha continuado preparándose. Actualmente se titula como maestro en Administración.

Entre las importantes dependencias en las que se ha desempeñado están las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social en lo que era el Departamento del Distrito Federal (hoy gobierno de la Ciudad de México), así como en las de Educación, Finanzas y Administración, Desarrollo Social, Seguro Popular y la Secretaría de la Contraloría en el gobierno estatal en el que en el año 2002 lideró la bursatilización de la deuda estatal.

También tiene experiencia en la administración municipal en las áreas de Función Pública y organismos operadores de agua potable, por lo que tiene un amplio conocimiento de los entes fiscalizables, pero además su experiencia de varios años en un despacho especializado en auditoría en la capital del país se hizo notoria en la entrevista personal que cada aspirante tuvo con los diputados encargados de cuestionarlos.

Varios legisladores consultados sobre este proceso coincidieron en que Carbajal Neri no solo cuenta con los requisitos y la experiencia necesaria para convertirse en el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado, sino que no se señalan señalamientos de ningún tipo en su contra a lo largo de los 30 años de desempeño laboral.

EL TON Y EL SON

Hay que escuchar muy bien el audio que circula en redes sociales de una conversación telefónica entre el senador Manuel Añorve Baños y el hoy alcalde electo de Iguala David Gama Pérez.

Independientemente de que se trata de una grabación ilegal de una conversación cuenta telefónica con una edición dolosa para montar una supuesta traición al PRI que se le ha buscado endosar, tanto a él como al gobernador Héctor Astudillo , presuntamente por parte de un nuevo grupo formado por jóvenes políticos que ve en la derrota electoral y en el fallecimiento del ex gobernador René Juárez Cisneros, un debilitamiento de los grupos más fuertes del priísmo y busca emerger.

De Astudillo se han encargado de cuestionar en las redes sociales su reconocimiento de la gobernadora electa por Morena Evelyn Salgado Pineda , como si era una traición y no un acto de responsabilidad ya que el proceso de transición no puede detenerse por una impugnación mientras no existe la resolución del Tribunal Electoral a la que interpuso Mario Moreno Arcos el ex candidato del PRI y del PRD.

Hacerlo sería poner en riesgo el mayor legado de Héctor Astudillo a Guerrero: La gobernabilidad.

En el caso del senador Manuel Añorve, si se escucha el audio con atención se puede establecer:

1.- Que la conversación se dio inmediatamente después de la definición de Mario Moreno como candidato.

2.- Que efectivamente expresa insatisfacción con el gobernador por no haberle dado a él su apoyo.

3.- Que está hablando de los ofrecimientos que en ese momento tenía de otros partidos políticos.

4.- Pero también mencionó que quitarle votos a Moreno sería quitárselos “a ustedes”, es decir, a los demás candidatos a presidentes municipales y diputados.

Hay que tener presente que las plurinominales como la que obtuvo su esposa Julieta Fernández Marquez depende del número de votos de obtener cada partido por lo que no se iba a dar un balazo en el pie. De tal manera que se trata de un falso debate el generado por esa filtración.