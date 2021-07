Auditoría Superior del Estado de Guerrero

Recientemente se ha conocido a través de los medios de comunicación la extensión del periodo del Auditor Superior del Estado de Guerrero. La ASE, que es un órgano técnico auxiliar del H. Congreso del Estado de Guerrero, cuyo objetivo es la fiscalización a 153 entidades, que comprenden los tres poderes del Estado, el Sector Paraestatal, Órganos autónomos, los Municipios y la Entidades Paramunicipales, de sus cuentas públicas financiera y presupuestales y evaluar la gestión en el desempeño de sus objetivos, financieros, presupuestales, de operación y de normatividad aplicable a cada entidad de acuerdo a su naturaleza jurídica.

Como se describe textualmente, es una actividad importante para supervisar a la administración pública que cumpla sus objetivos para los que fue creado y, se apliquen correcta y adecuadamente los recursos a precios de mercado en forma transparente y oportuna, de acuerdo a su presupuesto autorizado de inversión y gasto corriente.

Desgraciadamente este órgano técnico, para supervisar las cuentas públicas, no tiene la independencia de un órgano autónomo, con objetivos claros para exigir la rendición de cuentas en tiempo y forma de las diversas entidades del sector público, apegada a la normatividad establecida del aspecto legal, contable – financiero y presupuestal y evaluar el desempeño y cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Adicionalmente, al ser un órgano técnico auxiliar dependiente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, presidida por un Diputado local, que no tiene el perfil educativo para la evaluación y alcance de la fiscalización de las cuentas públicas, debido a su falta de preparación profesional en estas actividades del área de auditoría, para la fiscalización financiera y presupuestal de las entidades públicas y de igual forma sucede, que la designación del Auditor Superior del Estado, la mayoría de las veces no cumple con el perfil profesional, de integridad y experiencia, para el desempeño de esta actividad especializada, da como resultado que la ASE es un organismo que no tiene la credibilidad, ni autoridad profesional y no cumple con el objetivo principal para lo que fue creado, de fiscalizar las cuentas públicas, de evaluar su desempeño en el cumplimiento de objetivos institucionales, financieros y presupuestales y de sancionar a las entidades que no cumplan con la entrega de las cuentas públicas y del resultado de la revisión de las misma, para que se puedan transparentar el uso y aplicación de los recursos públicos en tiempo y forma y con oportunidad, para resarcir en su caso, de la mala aplicación de los recursos por parte de los responsables de las diversas entidades del sector público estatal.

Esta función tan delicada, debería recaer en un organismo independiente, con personal profesional, de experiencia y credibilidad, para cumplir adecuadamente con la fiscalización del uso y aplicación de los recursos públicos, revelar las ineficiencias, insuficiencias y desvíos, publicar sus informes de resultados, de cada uno de las entidades de la administración pública estatal, del sector central, paraestatal, organismos autónomos, municipios y entidades paramunicipales.

Se deben hacer varias adecuaciones a la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en particular al Artículo 88, relativo a los requisitos que deben cumplir los candidatos Auditor Superior del Estado, para evitar que siga siendo un puesto de carácter político y no técnico y a modo de los gobiernos en turno, que lo comentaremos en otra ocasión; pero el punto en cuestión actual, es suprimir la posibilidad de que exista una ampliación del plazo, para que el auditor superior se le pueda extender su cargo por otros 4 años más, según el Párrafo Tercero del Artículo 108, esto es inadmisible, y debería suprimirse del texto de la Ley actual, para que una vez concluido su periodo de 7 años, se efectúe una nueva convocatoria para sustituir y ocupar ese cargo, a otro profesional, según se establece en la Fracción I del Artículo 84 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero,... ¿Usted qué piensa?