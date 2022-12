Atención y cuidados sanitarios

La temporada decembrina ha arrojado que en las 32 entidades federativas se registre un repunte de casos, tanto de Covid-19 como de padecimientos que aumentan su presencia por las reuniones y el clima de estas fechas. Y si bien es cierto que la mortalidad será mucho menor gracias a la vacunación contra el virus que alcanza al 84% de la población; también lo es que es de suma importancia trabajar en la consolidación de un sistema de salud eficaz e integral.

Justo es señalar que el sector salud se integra por programas e instituciones que permiten facilitar el acceso del derecho a la salud a las y los mexicanos; sin embargo, en lo que va de la actual administración se ha presentado un notorio desmantelamiento desde el ámbito gubernamental, así como el hecho de que el abastecimiento de los insumos médicos ha sido pulverizado.

De igual forma pocos avances en términos reales se han dado en el rubro, pues el denominado INSABI no logró cumplir con los objetivos prometidos, con inversión poco transparente desde el ámbito público y no destinada a las partidas necesarias. Al respecto, la OMS recomendó invertir a los gobiernos 1% adicional del PIB a la atención primaria en salud. No obstante, en los últimos Presupuestos de Egresos de la Federación, incluyendo el que se ejercerá el próximo año, la tasa no supera el 0.5%. Incluso no se ha prestado la atención debida a pesar de que, en 2020, los cuidados preventivos tuvieron una caída de 7.8% al 2.9%.

Evidentemente, en diversas latitudes de la república mexicana se ha manifestado una serie de afectaciones para la atención de temas sanitarios, que ahora encuentran una mayor complejidad para atender sus necesidades, generando confusiones, incertidumbre y molestias.

La improvisación y la falta de cuidado en la definición e implementación del sistema de salud pública no debe existir en ninguna circunstancia, pues con la salud de las personas no se juega ni experimenta.

A ello hay que sumar que, desde una perspectiva polifacética como tema de salud pública, el Covid-19, a la par de haber representado una enorme serie de desafíos para las autoridades en la prevención y atención de los contagios; también ocasionó una afectación colateral silenciosa, pero altamente peligrosa para la vida e integridad de millones de personas.

Hablamos del impacto emocional generado en la población por repercusiones en su bienestar físico o de sus familiares, principalmente por la ansiedad que conllevó las medidas de confinamiento, así como la presión de vivir una crisis económica; factores que han afligido directamente en la salud mental de millones de personas, exacerbando la depresión, estrés y el temor, pudiendo llegar incluso hasta el suicidio.

Por ello, es de vital importancia trabajar en favor de un replanteamiento integral del modelo de sistema de salud pública, tanto desde la esfera legislativa como administrativa, para consolidar un modelo eficaz que dé cabal cumplimiento a la protección de la salud para las y los mexicanos.