Así opina Oflo

Complicado el escenario que trasciende en el contexto nacional, del que ciertamente hay que tomar precauciones sobre la perversidad que día a día, concreta la 4T de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tengo claro que lo avanzado y logrado hasta hoy día, puede ser o no ser lo mejor para nuestro México, cuya realidad está perfectamente apalancada desde el inicio de su gestación política estabilizadora y gestada desde de la época de Plutarco Elías Calles.

Desde ese momento histórico surgió el Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, de donde surgieron los personajes políticos que hoy nos tienen de cabeza, entre los que destacan el líder AMLO, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón hijo putativo de Manuel Camacho Solís, Ricardo Monreal Ávila desde que fue Regidor de su natal Fresnillo, Manuel Bartlett Díaz al que se le calló el sistema cuándo ganó Salinas de Gortari, la mismísima Layda Sansores San Román hija de Carlos Sansores Pérez, etcétera, etcétera.

Los demás miembros distinguidos de Morena, contados con los dedos, tienen su origen del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Partido Comunista.

Hago todo este análisis para que no quede duda alguna, sobre todos aquellos que dicen que Morena y su 4T, deben de tener al menos, los mismos ciclos del gobierno priista.

¿Cuáles ciclos si se trata de los mismos personajes acuñados con el mismo andamiaje institucional?

Con la observancia de que NO todo es de la misma calaña <hay niveles> que deben observarse para no confundirse y mezclarse.

Es decir, el priismo no debe confundirse con el Movimiento de Morena de donde realmente ha salido AMLO y sus mapaches. Así que a tomar distancia sobre la actual realidad política nacional.

Tengamos propiedad e inteligencia en ser propios en lo logrado hasta el Siglo XXI, donde somos la económica 15 del planeta, donde gobiernos anteriores generaron certidumbre e infraestructura que hoy nos tienen en pie.

Sin justificación, invariablemente Oflo trabajó para gobiernos priistas, con energía, productividad y honorabilidad. Por ello, tengo la dignidad de escribir lo que les he escrito y seguiré compartiendo con todos Ustedes.

No tengo cola que me pisen y lengua que me corten.

Seamos respetuosos y propios con toda esta situación y si bien como dice AMLO, con toda su energía: “Yo le he apostado a los pobres más ignorantes que me apoyarán siempre” (sic). Qué descalificativo más fuerte y despreciativo por las dádivas otorgadas con recursos propios de la federación.

Ésta es su política populista qué según él, lo hace un distinguido líder socialista como sus íntimos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Para no ser disco rayado, todos sabemos sobre la actual situación del país en materia económica, social y política. AMLO sin aspavientos vocifera que todo lo pasado ha sido entreguismo, tranza, corrupción e impunidad.

Hoy el inquilino de Palacio Nacional, con todo ese descaro y prepotencia a través de las mañaneras que cada una, le cuestan a la hacienda nacional no menos de 130 millones de pesos, despotrica y reitera que en su gobierno, ya no existe la corrupción y que todo marcha sobre ruedas.

Una vez más reitero que tengamos cuidado con toda esta monserga política de AMLO. Los tiempos se acercan para la elección del 2024 y tengamos claro el manejo político de la 4T para no después caer en contradicciones.

La entidad guerrerense como una de las 22 controladas por Morena, complicado el escenario global. La misma retórica que AMLO, todo cómo nunca, en la inteligencia de que todo está de patas para arriba en delincuencia organizada he seguridad, inflación, educación, medio ambiente y desconocimiento mismo de quienes nos gobiernan.

Lo anterior, sustentan las desafortunadas declaraciones que día a día, hace la jovencita gobernadora Evelyn Salgado Pineda sin sustentabilidad y propiedad: “una gran variedad de productos como la propuesta para consolidar el proyecto ecoturístico la Cumbre del Cielo, que se realizará en el municipio de Leonardo Bravo, mejor conocido como Chichihualco”.

Cultura y respeto con propiedad sobre cómo debe decirse y escribirse, respecto al municipio de Leonardo Bravo que incluye a 9 comisarias y su cabecera municipal que es ciertamente Chichihualco, nunca antes confundido por ser el municipio de Leonardo Bravo.

Y eso como reitera la Gobernadora Salgado de que está consolidando su proyecto ecoturístico la “Cumbre del Cielo”, que surgirá en Chichihualco, muy bien por el mismo, ya que precisamente de mi natal pueblo, se inicia la ruta hacia el “Filo Mayor” hasta Tlacotepec, donde se controla el pleno negocio del fentanilo.

Es decir, confirmo entonces qué en la “Cumbre del Cielo”, podremos observar los mejores campos de golf, como siembras de mariguna y amapóla, así como la existencia de laboratorios del fentalilo.

Bienvenida la Edición 47 del Tianguis Turistico de México a Acapulco, en la inteligencia de que todo seguirá siendo circo, maroma y teatro más de la 4T en su macro proyecto político, más no en lo económico, productividad, eficiencia e innovación.

Hoy Acapulco cómo en cada Semana Santa, plagado de turistas de muy bajo poder económico, bienvenidos todos ellos, en la inteligencia de ser un Turismo de Masas que genera severos problemas económicos, culturales y ambientales.

A LOS POSTRES…

>>> SEGUIR CALLADITOS ANTE AMLO, nos pasará lo que le pasó a Venezuela, entonces no lloriqueemos.

>>> BIEN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: NO al Plan B perverso e insultante de AMLO.

>>> NO ROBAR, NO ABUSAR Y NO SER HOLGAZÁN CUÁNDO ERES FUNCIONARIO ¿te hace propio como persona y vecino de vida de la patria?

>>> NUEVA ESTRUCTURA POLÍTICA DEL INE, un triunfo más de AMLO y su 4T.

>>> PARA NO FALLAR, GOBERNADORA EVELYN SALGADO PINEDA y el Programa Sectorial de Turismo de su Gobierno, sector que genera la mayor derrama económica de la entidad ¿PARA CUÁNDO, O SEGUIRA FALTANDO A SU ENVESTIDURA GUBERNAMENTAL?