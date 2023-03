Así opina Oflo

PRIMERA DE DOS PARTES

Va a doler, pero seguramente generará inteligencia estratégica para quienes tenemos algo de empatía y deseamos lo mejor para el desarrollo turístico mundial y de México, en especial para el Triángulo del Sol.

Ciertamente que durante los últimos cuatro años el mercado turístico se ha complicado y enfrentará más crisis, si no se le da la atención programática que exige y reclama.

Especialmente para las empresas micro y pequeñas que han cerrado y las que existen, cruzando los dedos por la incertidumbre para poder implementar planes y programas a sus propias necesidades. Las grandes empresas, respiran mejor al ganar menos, pero siguen como las palmeras firmes y derechas.

Los caballos del apocalipsis turístico han sido y siguen mortales: delincuencia organizada, pandemia y para el caso específico de México la aberrante política de la 4T, fuera de foco para el turismo que según el presidente AMLO sólo ha beneficiado a empresarios corruptos amamantados por los últimos 36 años de gobiernos neoliberalistas.

Mi apreciación contradice esa apreciación que cada mañanera acuña más el presidente AMLO, golpear y pegar, lejos de construir y reconstruir.

Desde el inicio del actual gobierno federal, el turismo desde esa consulta perversa para echar abajo el macro proyecto del Aeropuerto de Texcoco, fue el inicio contradictorio en inversiones y empleos. Hoy tenemos un arremedo de nuevo aeropuerto que nos costará muchos millones de dólares, para recuperar ese infame capricho del anclaje aéreo en Santa Lucía.

El otro gancho al hígado al turismo nacional fue desaparecer al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), donde la actual presidente Municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue la anticipe principal para dirigir la elaboración y propuesta del Decreto que llevó al cadalso al CPTM.

Es decir, Abelina López Rodríguez, la espléndida presidente de Acapulco, atendiendo la directriz de Ya Saben Quién, fue la que dirigió los múltiples trabajos de cabildeo para hacer desaparecer al CPTM, el cual realizaba considerables programas promocionales a nivel nacional e internacional, mediante los recursos que generaba el Derecho de No Inmigrante (DNI), hoy reformado como el Derecho de No Residente (DNR), que paga cada turista que ingresa al país, a excepción del turismo fronterizo.

Me explico mejor, el DNR, es el derecho que deben pagar los extranjeros cuando ingresan a México bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turísticas), por vía aérea, terrestre o marítima.

Entendamos entonces que el CPTM, es una de las instituciones que ha desaparecido flagrantemente el presidente AMLO, por haber sido un organismo corrupto y prepotente que nunca debió existir.

En la inteligencia de que el CPTM antes de desaparecer, tuvo la responsabilidad de que previa autorización del H. Congreso Legislativo de la Unión, canalizaba todo lo que se recaudaba por el DNI a la mayoría de los destinos turísticos del país.

Por ejemplo, el último dato que dispongo, en 2012 el DNI generó aproximadamente 800 millones de pesos, cifra que se distribuyó en ese entonces: 70% a la promoción turística de todo el país, 20% al Instituto Nacional de Migración y 10% a FONATUR para infraestructura turística. Hoy seguramente el DNR debe de generar ingresos por arriba del billón de pesos.

Aquí un cuestionamiento de largo alcance, ¿Dónde se están canalizando los recursos del DNR previamente etiquetados al turismo que es el que los genera?

Pues nada menos que al proyecto del Tren Maya, dónde sólo se están beneficiando a 5 entidades federativas del país y no a las 32. ¿Es correcto dejar fuera el apoyo financiero que existió siempre con todas las entidades federativas, así como de un plumazo desaparecer los apoyos al Programa de Pueblos Mágicos?

¿Toda esta perversidad financiera, es o no una infame corrupción? Corrupción que se dice no existe en la 4T.

Con las reformas institucionales, al desaparecer al CPTM, todo quedó en el limbo, e inclusive al propio Fondo Nacional del Turismo (FONATUR), un fondo de largo alcance nacional en pro del turismo, se le responsabilizó del Tren Maya tal cual estamos informados mediante su Director General, que da bandazos de toda índole.

En la Segunda Parte de mi análisis, les compartiré mi opinión sobre esa perversidad de que el presidente AMLO, ha dado instrucciones para desaparecer al FONATUR.

Conociendo a AMLO qué ya se va, ¿Ustedes qué opinan? ¿desaparecerá al FONATUR?

PREGUNTA OBLIGADA ¿Y el Programa Sectorial de Turismo 2021 -2027? Hasta cuándo Gobernadora Evelyn Salgado, o seguirán colgados de alfileres sobre el sector que genera la mayor derrama económica de Guerrero. ¿Seguirán en la hamaca, tejiendo y cantando?

UFFF DE DIEZ, el presidente AMLO, por fin giró instrucciones para aprobar la planta de Santa Catarina, Nuevo León, siempre y cuando su planta Dos Bocas, surta de gasolina 100% a los autos eléctricos que producirá Tesla.

MINISTRA PRESIDENTE DE LA CORTE reitera a todas y a todos los magistrados y jueces de la Corte, "Actuar con prudencia, pero no con cobardía".





DENISE DRESER nos ha compartido, "Decidí llevar al presidente y a su mañanera a tribunales, ampararme y litigar contra…un ejercicio de difamación, agresión y una forma con la cual se coarta la libertad de expresión de sus críticos y de múltiples periodistas y ciudadanos".





JOAQUÍN LÓPEZ- DÓRIGA en su noticiero de hoy martes 7 de marzo de 2023, fue propio y claro con el presidente AMLO "Por favor ya no me mande recados con Sara Pablo, lo que me quiera decir, dígamelo directamente como lo ha hecho durante su gobierno, ella es una reportera profesional que debe respetarse".

