Así opina OFLO

En la Primera Parte se analizó sobre el perverso, ambiguo y engañoso manejo del término corrupción desde Palacio Nacional; especialmente conociendo el fondo y estructura real del libro “El Rey del Cash” de Elena Chávez, referente el saqueo oculto del presidente López.

No le daré más vueltas a la arremetida por todos nosotros, los ciudadanos que a nivel nacional marchamos el domingo 13 de noviembre de 2022, que resulta ser un posicionamiento nacional sobre el sentir del pueblo mexicano que ciertamente, también forma parte del gobierno federal que hoy es responsabilidad del Tlatoani López.

¿Se acuerdan de la marcha del 27 de junio de 2004 cuestionando más de lo mismo <Inseguridad Nacional>, ante los gobiernos de Fox y del mismísimo López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal?

Pues yo si me acuerdo ya que fui parte de ella. Fue el primer arremete del Siglo XXI que los capitalinos hicimos ante esos gobiernos. Claro que nos desacreditaron y cuestionaron desde ese entonces, en objetivos y número de asistentes.

El propio Alejandro Encinas, Secretario de Gobierno capitalino,

la calificó como una maniobra de la ultra derecha contra la administración perredista y López como Jefe de Gobierno del DF, la descalificó argumentando que detrás de la manifestación estaba <El Yunque>.

Lo que sucede es que todo se nos olvida. En esa fecha histórica el entonces Secretario de la Defensa Nacional, salió a cuestionar el referido movimiento político, incluso tuvo el descaro de alardear: ¿Estaremos de nueva cuenta en una confrontación abierta entre conservadores y liberales? Tal cual aconteció en el Siglo XIX.

Me parece que por segunda vez nuevamente el presidente López se va a equivocar, no escuchando a la ciudadanía, una ciudadanía que cómo he reiterado también forma parte de su gobierno al que día a día, atropella, divide e insulta con el mayor descrédito.

Ciertamente que la marcha a realizarse el próximo 27 de noviembre, será una realidad que pondrá en más evidencia el músculo y populismo del presidente López, ante la perspectiva de que ya siente pasos sobre lo que vendrá en la elección presidencial de 2024.

En Guerrero la 4T observa más de lo mismo, con un mayor protagonismo que consolida el verdadero jefe del gobierno estatal, el Senador Salgado Macedonio, compadrito ejemplar de ya saben quién. Un total desorden en todo el entorno político a lo largo y ancho de las ocho regiones con sus 85 municipios.

Respecto al sector donde mayormente dispongo de información, el que genera la mayor riqueza de esta tierra suriana, el turismo, pues simple y sencillamente resulta encontrarse en condiciones de retroceso, inconsistencia y absoluta prepotencia institucional.

En amplio contexto, el turismo guerrerense jamás se había encontrado cómo hoy lo está. En manos de la improvisación absoluta, de carencia en ideas, acciones e improvisación, por no disponer de esa bendita experiencia que resulta ser la madre de la sabiduría.

La SECTUR Guerrero hasta hoy día mantiene relegada la Ley Núm. 494, que sustenta perspectiva e inteligencia profesional sobre el devenir del desarrollo en materia productiva, eficiencia, competitividad e innovación de los productos y servicios turísticos.

Hasta hoy día SECTUR Guerrero sigue colgada de alfileres en acciones, objetivos y metas, al carecer de su Programa Sectorial de Turismo 2022 – 2027. Es decir, ya se ha cumplido el primer año de gobierno y cero avances sobre la materia.

Entonces SECTUR Guerrero está perversamente direccionada en eventos promocionales que le generan reflectores, más NO en la modernización, eficacia y desarrollo turístico. El Titular de misma, sigue cometiendo error, tras error y nadie le observa que debe eficientar su actitud profesional. Todo lo contrario al tener entrampados a empresarios, académicos e instituciones oficiales de gobierno.

Esta mismísima situación se repite en la Joya de la Corona Turística de Guerrero, Acapulco, en manos de una Presidente Municipal más o menos lo mismo que el de Palacio Nacional.

Entendamos entonces que el Titular de SECTUR Acapulco haya sido designado a modo, ignorándose que disponga de un título universitario o que no haya terminado ni la Preparatoria académica y que el Director del Fideicomiso Acapulco, sea un ex futbolista y ex jefe de la Alcaldía Coyoacán, donde tiene reclamos de transa sobre recursos de la hacienda presupuestal.

Bueno pues esta es la 4T a lo largo y ancho de Palacio Nacional y de esta bendita tierra suriana de Guerrero, donde la delincuencia organizada, la pobreza y la corrupción institucional, siguen creciendo sin empacho alguno.

A LOS POSTRES…

>>> ¡SECTUR GUERRERO: 20 CRUCEROS LLEGARÁN A ACAPULCO EN 2022 – 2023! Protagonismo absoluto que se reconocerá, cuando se superen los cruceros que arribaron al menos, durante los gobiernos de Ruiz Massieu y Juárez Cisneros, 149 y 143, respectivamente.

>>> EL LIBRO REY DEL CASH, ¿No dispone de información documental suficiente para que sea objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la República?

>>> RIB EYE PRIME, SIRLOIN PRIME, NEW YORK PRIME, PICAÑA CHOICE, ARRACHERA, SALMÓN AHUMADO, CHULETA DE TERNERA, son algunos de los cortes que se disfrutan en el comedor del Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, que son pagados con el presupuesto de la hacienda federal.

>>> ESTIMADO SENADOR SALGADO MACEDONIO, sería mucho pedirle que solicite a la Secretaría de la Controlaría y Transparencia gubernamental, ¿realizar un chequeo sobre planes, funciones y resultados de la SECTUR Guerrero?

>>> ESTOY SEGURO QUE COLTUR GUERRERO bajo la Presidencia de José Cedano Galera, podrá ser un efectivo instituto académico y rector, sobre el qué hacer y cómo reconvertir el turismo guerrerense.

>>>> MAREA ROSA debe ser la meta ciudadana desde Tijuana, Baja California hasta La Unión, Quintana Roo, para que todos nos vistamos de color rosa y blanco el domingo 27 de noviembre de 2022. Pintemos de ROSA todas las ciudades de nuestro querido México.