Así opina OFLO

Aprovechando la arenga que cacareo el huésped distinguido de Palacio Nacional, durante su pasado Grito del 15 de Septiembre “Muera la Corrupción”, donde por cierto ni siquiera se mordió la lengua , destacar simple y sencillamente que la corrupción no sólo se ejemplifica mediante el moche de la hacienda republicana, la discrecionalidad de licitaciones públicas; sino también mediante la designación de funcionarios con severos problemas de probidad , hoy enquistados en los tres órdenes de gobierno, así como la eliminación de instituciones públicas de prioridad.

Tal cual se ha ejemplificado, la corrupción también se observa en no trabajar con una efectiva Planeación Estratégica (PE), que por supuesto permite definir la visión, misión, valores y objetivo, que debe ser considerada como la piedra angular para impulsar el crecimiento de las instituciones públicos y privados a corto, mediano y largo plazo.

Esta es la meritita realidad que hoy cojea en los tres órdenes de gobierno, al momento que la 4T tiene al país en cuclillas, mediante un populismo irreflexivo, incongruente e insultante.

Confirmemos estas reflexiones mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024 y el Plan Estatal de Desarrollo de Guerrero (PED) 2022 - 2027, que adolecen de efectivos resultados, por carecer de dicha PE, su implementación, seguimiento y resultados. ¿Cuáles resultados, en especial del gobierno federal y el bisoño gobierno estatal de Guerrero?

Por ello, me permití dividir en dos partes, el presente análisis, considerando en esta Primera Parte, una analogía global y puntual, para entender y comprender, cómo es posible que el PED de Guerrero incluya sólo TRES objetivos estratégicos del total de 98 que contempla , sobre el sector turístico que desde hace décadas resulta ser la palanca del desarrollo económico de la entidad.

Por ello en columnas pasadas ha sido consistente en precisar el por qué de mi crítica de altos niveles de corrupción en Palacio Nacional y en el Palacio Estatal de Chilpancingo.

Siempre he ofrecido anticipadamente disculpas por si piso callos y qué callos, al momento de observar funcionarios con amplia y larga cola de corrupción, carencia de conocimientos y experiencia fundada en administraciones neoliberales.

¿Nombres? No es necesario precisarlos, todos los conocemos y por ello hoy reflexionar sobre eso de qué “Muera la Corrupción”. Por favor, no insulten la modesta credibilidad que se dispone. No sean ingratos y torpes, ya que tontos no somos la gran mayoría de mexicanos . Vaya usted presidente AMLO a otra parte con ese hueso.

Es así que d ebemos ser más asertivos en nuestra actitud, ya que no nacimos ayer. Por ejemplo, la Biblia nos precisa: Todo plan malo y perverso, en términos generales te conduce a la pobreza de pensamiento, de corazón, de valores y económica, más aquel que hace planes buenos, recibe de la abundancia, la bendición y las bienaventuranzas . “Los pensamientos del diligente seguramente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza”.

Resumo y concluyo que todo tipo de planes y programas, para que sean objetivos en su realidad y consecución, tienen que ser consensuados con las partes involucradas, léase empresas, academia, trabajadores, parlamentarios y gobiernos. De no ser así, serán documentos a modo que en nada fomenten el crecimiento.

Entiendo que este es el quid basico de esencia. Elaborar planes y programas a modo, pues simple y sencillamente eso es caer en la corrupción.

El gobierno federal al cocinar un PND sin pies ni cabeza, pues simple y sencillamente va sin orden y mayor discrecionalidad en resultados económicos, sociales y políticos.

Esto mismo acontece en Guerrero , donde si bien la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, argumenta y sustenta que el PED fue elaborado mediante 12 foros de participación, donde los ciudadanos de las siete regiones expresan sus propuestas para el desempeño gubernamental. Es una actitud totalmente unilateral con altos índices de falsedad.

Ese es el sentir oficial que no coincide con mis datos , ya que como consultor económico empresarial e investigador académico, siempre estuve puntual para participar en el foro a realizar en la Región Acapulco, pero bueno ese foro sí se concretó pues fue en lo oscuro , como todo generalmente se sigue haciendo en Guerrero.

La cuestión es que hasta hoy día, cero foros y mesas de trabajo para elaborar el Programa Sectorial de Turismo 2022 – 2027. Entonces que siga la fiesta y en lugar de ser profesionales y responsables para elaborar este instrumento básico y actualizar la Ley Núm. 494 que sustenta el turismo guerrerense, pues SECTUR Guerrero organiza eventos transexuales, especialmente el de “Miss Turismo Gay” y eso de la Cumbre Deportiva Guerrero 2022.

Es decir, todo está suelto y la honorable gobernadora pues al no estar cabalmente informada, pues imagina que trabaja al mismo nivel que el presidente AMLO.

ACAPULCO SIGUE COMPLICADO, los accesos a la playa totalmente abandonados. Con basura, mobiliario que estorba, banquetas en mal estado, hoyos en el suelo y malos olores. Problemas que debe resolver el Consejo Consultivo de Acapulco, ponerse a trabajar y no seguir evidenciando, tal cual aconteció en su reunión del 2 de junio de 2022. Pura grilla que en nada abona al turismo.

A OCHO AÑOS, UN RETROCESO MÁS PARA EL CASO AYOTZINAPA , la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión a ex funcionarios del Gober Layo Aguirre y milicos de la Sedena. Una raya más al flamante presidente AMLO.

FATAL EL TITULAR DE SECTUR GUERRERO , ahora dice que la inseguridad en Ixtapa, no daña al turista ya que “pasa más tiempo en el hotel, y sale menos a las tiendas de conveniencias que prácticamente casi no hay, y hace menos derrama económica al exterior ”. Para Zihuatanejo, precisó “el turista permanece menos en el hotel y sale más a conocer sus sitios” ¿Cuáles sitios? ¡Qué Bárbaro! Diría Cantinflas. Ese es el gobierno de la 4T en Guerrero.

QUERIDA GOBERNADORA, ¿cómo esta el negocio o de quién es, la “marquesina publicitaria” qué está afuera del Centro Internacional de Acapulco?