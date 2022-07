Así opina OFLO

Los tiempos avanzan y las promesas en materia de política económica, acorralan y cuestionan cada vez más a AMLO en materia de crecimiento del producto interno bruto ¿cuál?, déficit en la generación de empleos, galopante inflación, severos problemas de competitividad, reducidas expectativas sobre inversión extranjera, entre muchos otros indicadores básicos de la economía nacional.

Entonces, al igual que muchos millones de mexicanos quisiéramos no ser la décimo quinta economía mundial (2021), sino más bien encontrarnos en el Top Ten de las economías que generan el mayor producto interno bruto mundial.

¿Con qué países mantiene relación la economía mexicana? ¿se pretende que todo se cierre con Cuba, Nicaragua, Venezuela?

Guste o no, este es el verdadero mercado de las ligas mundiales de productividad y competitividad. Moleste e incomode al presidente AMLO, este es el verdadero mercado neoliberal que tanto le empacha, del que en el 2022, seguramente ya no ocuparemos el lugar citado.

He aquí las graves contradicciones de ser un país capitalista, con olores de pretender cambiar a México en ser un país comunista o socialista, como repetidamente lo anhela el presidente AMLO.

Como economista les reitero que al igual que muchos de Ustedes, siempre esperé que la toma de decisiones fuese más asertiva en productividad, disminuyendo la fatal brecha entre pobres y ricos.

Ofenden e insultan las corrientes de migración a los Estados Unidos Americanos (EUA), que si bien es cierto que las remesas que llegan a México, son la segunda entrada de divisas, no es nada solvente que hayan buscado el sueño americano con todo el riesgo que les implicó.

La realidad es como en todos los países, si nos equivocamos retrocedemos. Pero, eso no quiere decir que todo lo realizado en México, desde los tiempos de Ávila Camacho hasta antes del actual gobierno federal, todo se haya ido al traste, que la economía mexicana se haya entregado al capitalismo galopante neoliberal.

Por ejemplo permítanme compartirles un dato trascendente en materia económica: un día de marzo de 1999, llega mi jefe muy contento de Los Pinos y le digo, ¿qué pasó?, vienes muy relajado, Me contesta, el Presidente Salinas nos comunicó que en 15 días, salen los acuerdos con las licitaciones para privatizar a los bancos.

Además me dice, ahí te va otra de 10, empieza a tender los puentes con las oficinas de las Presidencias de las Cámaras de Senadores y Diputados, para iniciar negociaciones orientadas a firmar el Acuerdo de Libre Comercio con los EUA al que se incorporó Canadá. Con la mayor humildad les confirmo que ese fue el inicio del actual T-MEC, antes TLCAN.

Insisto y replico: ¡aguas! con permitir que se sigan torciendo los caminos del desarrollo económico del país. Los hechos populistas de regalar dinero a los pobres que ciertamente, lejos de disminuirlos se han incrementado, a eso se le llama CORRUPCIÓN en su más alta interpretación.

Para el 2024, sólo tenemos un camino: la unión de todos los mexicanos, sin color de partido. Sólo así podremos eliminar de raíz, esas falacias que nos sigue imponiendo el actual tlatoani desde Palacio Nacional.

¿Cómo entender que a pocos días de la reunión del presidente AMLO con el Presidente Joe Biden, el meritito 4 de julio, la fecha de independencia ese país, se incite una campaña para desmontar la estatua de la Libertad?

Cómo bien ha escrito la cuata Denis Desser ¿Qué sigue en la lista de “no intervención” presidencia? ¿Exigir que enderecen la Torre de Pisa?, ¿Demandar que dinamiten el Palacio de Buckingham? ¿Proponer que tumben el Arco del Triunfo? ¿Llamar a que quiten el monumento de Abraham Lincoln?

A LOS POSTRES…

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2022- 2027: 365 páginas con faltas de ortografía, inconsistencias de redacción a modo en su diagnóstico, objetivo, estrategias, líneas de acción y CINCO macro proyectos. No incluye proyectos turísticos que generan la mayor derrama económica estatal como son los Centros de Convenciones de Acapulco - Ixtapa/Zihuatanejo -Taxco; Parque Temático de Zihuatanejo y Circuito Turístico Chilpancingo- Azul; entre otros. El proyecto de la Bahía de Acapulco es totalmente ambiental.

UFFF, EN EL PORTAL OFICIAL DE SECTUR GUERRERO SU MARCO JURÍDICO hasta hoy día, sigue siendo la Ley Núm. 137 (creada en 2004 y abrogada en 2014) y su Reglamento interno el de SEFOTUR Guerrero. Qué manera de seguir en la irresponsabilidad burocrática.

AYUDEMOS A LOS TRABAJADORES DEL CLUB DE GOLF ACAPULCO, se les adeuda vacaciones y despensas 2020 a la fecha; Liquidaciones a siete de ellos por DOCE mil pesos a cada uno y retroactivo salarial de 2022.

GOBIERNOS DE LA 4T EN GUERREROl se me venció mi Licencia de Conducir, realicé mis exámenes y la pagué. Me dijeron, no hay plástico y tuve que esperar tres meses. Fuí a pagar el refrendo y placas del auto, obligándome a pagar la tenencia que no debí pagar, por ser un auto con antigüedad de 10 años. Hasta hoy día NO HAY PLACAS. Que se joda el ciudadano.

GRACIAS PRESIDENTE ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ, vamos por la CUARTA SEMANA sin agua en el Fraccionamiento Club Deportivo.