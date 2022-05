Así opina OFLO

Los últimos dos bandazos del presidente López para no ir a la reunión de la OEA si no se invita a los presidentes retrogradas de Cuba, Nicaragua y Venezuela; así como contratar médicos cubanos, nos confirma su total desquiciamiento político y su falta de entereza por nuestro querido México.

Es decir, con esas muestras de estrategia unipersonal, nos confirma lo que un día dijo y que muchos mexicanos no le dimos la mayor importancia: ser un estadista con mentalidad socialista – comunista.

En este contexto se observa un escenario complicado de nuestro país. Un fatal populismo donde el que no tranza no avanza y se deja sorprender en la menor oportunidad.

Puntos claves es observar un crecimiento económico negativo, incremento de la deuda pública y un aumento permanente de la inflación qué por muchos años, costó controlar y manejar. Punto medular de la 4T, es llegar a los extremos económicos que tendrán que llegarse y con ello reconfirmar que los últimos treinta y seis años del gobierno federal, fue entregarlo al fatal capitalismo.

Bueno pues esta es la realidad sobre la que tenemos que actuar de manera sensata y ordenada. Tendremos que ser estratégicos y metódicos en nuestra toma de decisiones.

No busquemos protuberancias donde no existan. Desde este tiempo tenemos que ser ordenados y propios para no alarmarnos y desquiciarnos. Estamos en los momentos propios para lograr unidad entre todos los entes políticos; unidad absoluta entre el PRI, PAN, PRD y MC, coalición total.

Muestra de ello lo hemos podido observar al momento que los diputados federales vetaron la Ley Bartlett. Con esa acción se ha demostrado unidad y coherencia. No hay de otra, aquí sólo habrá de piña, rescatar al país de las manos del desquiciado inquilino emperador de Palacio Nacional.

En las entidades federativas más de lo mismo que en el gobierno federal. Todo se maneja bajo la directriz de la 4T. En Guerrero totalmente cuestionable la administración estatal en manos de funcionarios sin experiencia e inteligencia administrativa y voluntad política. No saben qué es esto.

Muestra de ello no ser aseado para observar que todo gobierno debe tener objetivos y metas, que deben conformarse mediante las propuestas de los sectores empresarial, laboral y académico. Ahora resulta que por sus propias iniciativas e intereses, han elaborado a modo propio el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027 actualmente en análisis del H. Congreso Estatal de Guerrero.

Esto mismo acontece en todas las Secretarías de Despacho del gobierno estatal, al no disponer hasta ahora de sus respectivos Programas Sectoriales, tal cual lo establece la Ley de Planeación del Estado de Guerrero.

Este es el desorden que prevalecerá a lo largo y ancho del país, en el entendido de no hacer respetar las demandas prioritarias del país. No actuar con inteligencia, propiedad y dignidad permitirá que se sigan permitiendo los excesos de los gobiernos de la 4T.

A LOS POSTRES…

BIENVENIDA LA EDICIÓN 46 DEL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO que será inaugurada en Acapulco el domingo 22 de mayo de 2022, por el presidente López. Mucho ruido y pocas nueces.

CUESTIONABLE LA PRESIDENTA ABELINA LÓPEZ , dice que en el próximo Tianguis Turístico, es el momento de mostrar la mejor cara de Acapulco y que los acapulqueños estamos más unidos que nunca en la construcción de un mejor entorno. Verborrea al más alto nivel; pobre Abelina López, tan lejos de Dios y tan cerca de su mediocridad institucional.

SOBRE LOS BLOQUEOS EN ACAPULCO, la presidenta Abelina López sostiene “Jamás retiraré a quienes bloquean calles porque tienen derecho a la libre expresión”.

¿CUÁL ES LA IMAGEN EL ACAPULCO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO? Salvo la Zona Diamante, registra una imagen urbana de quinto mundo: Completo desorden en basura; calles y banquetes rotas; cableados y desagues por doquier; zonas verdes totalmente descuidadas; olores putrefactos en la costera Miguel Alemán donde desembocan los riachuelos en la bahía; taquerías al por mayor y claro, control total de la delincuencia organizada.

¿Y SECTUR GUERRERO? Tejiendo, cantando y cobrando sin observar lo que se le ha exigido considerar y prestar atención a la Ley Núm. 494 de Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los Municipios de Guerrero.