Así opina OFLO

Incuestionable la diversidad de prioridades sobre la realidad del status de la economía nacional, en la inteligencia del antecedente de quienes hoy toman las determinaciones políticas, sociales y económicas de México.

Realidad misma que mientras sigamos pasivos y tolerantes, se corre el riesgo de caer en situaciones de mayor lastre que la observada en estos primeros años del actual gobierno federal, bajo directrices de políticos de arraigo priista, panistas y perredistas.

Cero nuevos cuadros de políticos innovadores en ideología, orden y respeto. Entonces a seguir en el andamiaje pueril observado a la fecha, perversamente manejado por “Ya Saben Quién”.

El entorno de mi natal Guerrero todo gira más a la inversa del bienestar y desarrollo. Quien hoy gobierna Guerrero se fue de campaña en pro de su compadre López, cuyos resultados son de todos conocidos.

Sobre mi columna pasada, muy apreciable observar que Sectur Acapulco ya se adelantó para instalar el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, que por la situación misma de falta de experiencia del Secretario, burocracia infame e intereses perversos, han salido encuentros desfavorables para el fortalecimiento y surgimiento de dicho Consejo Consultivo.

¿Qué no participan empresarios natos del turismo de Acapulco que han sido ignorados, qué no los recibe el Titular de Sectur Acapulco? Son expresiones que no reflejan la representatividad de dichas organizaciones empresariales. No se quejen y apliquen medidas drásticas para que sean escuchados por la autoridad competente.

Espero que en tiempo y forma actúe Sectur Guerrero, considerando que el instituir esos Consejos Consultivos Políticos, se debe tener prioridad en su operatividad e inteligencia estratégica para tomar las mejores decisiones plurales sobre el desarrollo de la actividad turística. Es decir, que instalarlos no libera su responsabilidad, más bien hay que operarlos con inteligencia y visión y no caer en la irresponsabilidad.

De verdad que cuesta trabajo entender y comprender la cuestionable aberración del H. Cabildo de Acapulco para aprobar el viaje de la presidente Municipal del 18 al 21 de abril a Orlando, Orange y Tampa Bay, donde SUPUESTAMENTE va a promocionar la cultura y la gastronomía del puerto.

¿A qué va la ciudadana presidente de Acapulco al gabacho?

¿Va a promover el desorden absoluto de inseguridad pública “asesinatos permanentes en hoteles, restaurantes y zonas urbanas”; contaminación de la Bahía de Acapulco; imagen urbana repletas de basura, calles y banquetas rotas;cableado desordenado; obscuridad de calles; alcantarillado de quinta con olores fétidos de las Zonas de Barra Vieja, la Bonfil, Dorada, Tradicional y Pie de la Cuesta?

¿Cómo entender la siguiente verborrea de la Exlíder paracaidista, convertida en ex Regidora, Diputada Local y Federal, hoy presidente Municipal de Acapulco?

“Desde hace décadas, no hemos podido sacar adelante a Acapulco, por el concepto que se tiene en los gobiernos es corrupción. Lo que se requiere para que Acapulco, es no robarse el dinero del pueblo, porque esto provoca, falta de servicios y de un Acapulco en terapia intensiva”.

Al menos como analista del turismo, pude entender que asistiría a Florida, para negociar la posibilidad de más cruceros, que no vendrán, mientras el crimen organizado siga firme y el gobierno de Acapulco no mejore la imagen urbana y circuitos turísticos, además de encontrarse en las alertas del gobierno de los Estados Unidos para no ser visitado por turistas de ese país.

Temas básicos para mi próximo análisis abarcaran sobre la inobservancia del “Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Turismo 2021 – 2027”. ¿Cuál rectitud,decencia, puntualidad y honorabilidad del actual gobierno estatal?

Y por supuesto evaluar los conceptos de que ¿cómo la Gobernadora y el Secretario de Turismo de Guerrero, se encuentran en el Top Ten de ser los mejores funcionarios de los gobiernos estatales del país? De vergüenza y pena ajena esa calificación.

A LOS POSTRES…

>>> LA CHINGADA es el rancho del presidente López dónde se irá a vivir de 13,341 m2 que actualmente tiene un valor de 25 millones de pesos. Según él fue adquirido mediante “ahorros de toda su vida, obtenidos al administrar una modesta tienda de abarrotes”.

>>> REVOCACIÓN DE MANDATO de excelencia la responsabilidad profesional del INE, generando legalidad, transparencia y certeza sobre la instalación de 57,448 casillas y el conteo total de los votos que arrojó el 82.3% de abstencionismo electoral. Por supuesto que no me presté a ese circo mediático.

>>> TODO CAE POR SU PROPIO PESO, es decir, la 4T a pesar del relleno de urnas, acarreo de votantes, miles de millones de pesos invertidos, delitos y violación a los estatutos; no logró el porcentaje de participación ciudadana y el presidente López tendrá que irse en 2024, o como bien despotricó: AMOR CON AMOR SE PAGA.

>>> EL AYER, HOY Y FUTURO DE LOS VOTOS DE AMLO: 2018, 30, 113, 483; 2021, 21,025, 742; 2022, 15,525, 425…2024 ??? La debacle.

>>>QUÉ OFENSA Y FALTA DE RESPETO, mientras el presidente Municipal de Leonardo Bravo, Guerrero, busca reflectores e imagen PERSONAL gastándose la hacienda de nuestros impuestos en múltiples eventos promocionales, muchos de mis paisanos carecen de agua potable, luz eléctrica, calles sin pavimentación, casas con piso de tierra y drenaje de quinta; sufriendo injustamente miseria al encontrarse excluidos del desarrollo económico y bienestar social. ¡Viva Chichihualco!

oflomx@hotmail.com.