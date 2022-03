Así opina OFLO

Los tiempos marcan nuestra realidad que debe sustentarse con certidumbre y probidad. Acotando los mismos, nos encontramos a más de tres años del actual gobierno de la 4T, ampliamente complejo e incisivo por sus prioridades y realidad misma.

Les he compartido que en varias directrices coincido con la 4T, especialmente en el combate a la corrupción e impunidad, empero sobre como se aplican las políticas públicas, el desglose y desarrollo de las mismas, propician distanciarme sobre las decisiones que día a día, asume el inquilino de Palacio Nacional.

La realidad es que el presidente López persiste en lograr una nueva formación económica para el México del Siglo XXI, que hoy en día se sustenta en el sistema de excelencia del planeta: El Capitalismo, cuyo precursor es Adam Smith que ciertamente ha sido objeto de cambios y de adaptación por las circunstancias propias del desarrollo económico mundial.

Desde esta trinchera, por supuesto que no coincido y descarto posibilidad alguna para crear en el futuro inmediato la República Socialista de México. Falacia absoluta y perversa por los orígenes mismos del capitalismo, ampliamente sustentado en leyes, reglamentos y decretos por instituciones públicas y privadas.

Para todos aquellos fieles seguidores de la 4T que no entiendan mi comentario y el objetivo central del presidente López para hacer de México una nación comunista, pues pónganse a leer, analicen con certidumbre y objetividad las economías socialistas bananeras de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

¿Dónde vamos a más de tres años de gobierno federal? A la satisfacción plena de quién dirige la 4T: en materia SOCIAL, lograr una división total del país y en la ECONÓMICA, un retroceso en productividad y competitividad de los sectores productivos.

¿Qué viene? Cumplir con la discrecionalidad y trampa que pretende el líder de la 4T, ¿ir por la Revocación de Mandato? cortina de humo que finalmente sólo tendrá el resultado que se espera. ¿Votar o no Votar?

Pues simplemente debemos demostrar probidad e integridad como personas sensatas que somos. La Constitución de 2017 es nuestra Carta Magna que debemos respetar que marca la LEGALIDAD y todo fuera de ella, contradice la realidad misma de todos los mexicanos, la ILEGALIDAD.

Entonces actuemos con certidumbre y credibilidad, para NO, NO, NO ir a las urnas el próximo 10 de abril. Con ello estaremos demostrando que se dispone de propiedad, inteligencia y respeto absoluto a la legalidad institucional.

Me explico mejor. La supuesta elección seguramente no cumplirá con los porcentajes institucionales, además tiene un punto asertivo de excelencia ¿Cuál? Qué será cuantificado por un réferi electoral de alto prestigio: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Si el problema es grave a nivel nacional, nada que decir en la caída libre que observo en mi natal Guerrero, donde los poderes Legislativo y Judicial, son más de lo mismo. Entonces a seguir la instrucción o línea directa de Palacio Nacional.

La economía de Guerrero seguirá intacta mientras lleguen los recursos de la Federación de aproximadamente el 94%. Entonces se justifica la comparsa y los aplausos para la próxima votación, para que se vote en ratificar que Andrés Manuel continúe en Palacio Nacional.

¿Acerca del cuestionamiento sobre que viene para el sector turístico que genera la mayor riqueza estatal? Pues que seguirá perdiendo productividad y competitividad, desde los tiempos que lo dejó Zeferino Torreblanca Galindo.

Actualmente los centros turísticos de vanguardia y de excelencia, de apoyo gubernamental siguen siendo Punta Diamante e Ixtapa. Los demás centros turísticos del resto de Guerrero, pues como dijo el líder de la 4T que se rasquen con sus propias uñas para que sigan adelante.

Entendible y respetable las decisiones de los gobiernos sobre quienes son los responsables para dirigir el desarrollo turístico, ante la objetividad de que no se avanza con credibilidad para elaborar y diseñar objetivos y metas sobre el turismo estatal y de los municipios.

Desorden y perversidad absoluta en SECTUR Guerrero donde estoy atento a su proceder profesional y ético.

Cómo resultado de procedimientos de investigación sobre planeación estratégica, pues la vaca está muy flaca. No tienen ni idea cuál es el instrumento jurídico que da dientes y sustentabilidad para la existencia de las instituciones turísticas de la entidad, tal cual las SECTUR Guerrero y de Acapulco, así como de las Direcciones turísticas de los municipios.

Por ello resulta prioritario definir las líneas básicas sobre planeación estratégica que haga posible la reconversión del turismo de Guerrero. Este es el gran problema de SECTUR Guerrero que lejos de aplicarse por ir elaborando su plan de trabajo institucional, pues se ha dedicado a corroborar que no dispone de capacidad profesional y científica que sustente a ese aparato burocrático.

¿Cuáles son los objetivos, líneas de acción y metas del gobierno actual para reconvertir los destinos MADUROS de Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, tendientes a modernizar y eficientar la oferta de sus productos y servicios turísticos? ¿A qué obedece que a más de CINCO meses de gobierno no se hayan desplegado iniciativas de cooperación, desarrollo y apoyo con los sectores privado, laboral y académico? ¿Se justifica la existencia de las SECTUR Guerrero y de Acapulco?

Resulta inaudito que no exista antecedente alguno de foros o mesas de trabajo, sobre dicho cuestionamiento y menos sobre el instrumento jurídico base del turismo, la Ley Número 494 de Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los Municipios de Guerrero.

A los postres..

PACATELAS el inquilino de Palacio Nacional pretende hacer de México una República Socialista.

NADA SORPRESA sobre el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, operará en su inicio 20 vuelos diarios de los 889 que opera el AICM.

¿DESASEADO SISTEMA POLÍTICO? Muy bien poner orden con El Bronco, ¿Cuántos faltan, empezando por la actual Secretaria de Educación Pública?

LORENZO CÓRDOVA VIANELLO: ¡Miente quién diga que es indispensable una reforma electoral para evitar fraudes. Hoy en México no hay fraudes, los muertos desde hace años no votan, esas conductas no exiten¡

SOMBRILLAS Y TOLDOS EN 500 PESOS, buen negocio para los prestadores de servicios turísticos. Una más para las SECTUR Guerrero y de Acapulco.