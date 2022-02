Así opina OFLO

Complicados los escenarios nacional, estatal y municipal de la 4T, supuestamente por los 70 años de gobierno del priismo y en especial de los últimos 36 años de gobiernos federales entreguistas, al capitalismo nacional e internacional; donde por supuesto, no se escapa la docena trágica de los gobiernos panistas.Realidad misma es la ACTUAL incertidumbre, negligencia, oscurantismo, perversidad y manipuleo de las variables estratégicas que contraponen y complican el desarrollo sustentable del país en sus tres vertientes: ecología, laboral y economía.A nivel federal ya en su cuarto año de gobierno y proceso en declive, el sarcasmo y la sutil estrategia para mantener dividido al país, sigue en pleno auge.

El líder máximo de la 4T desde Palacio Nacional, se mueve como pez en el agua, valiéndole todo lo que ofreció en campaña y asegurando que los conservadores, intelectuales y críticos de su gobierno, son la lastre que ha contribuido a que México sea un país de pobres sin prospectiva de beneficio. Entonces tengamos claridad que las Secretarías de Gobierno con sus modestos aciertos, han sido incapaces de llevar a buen término las demandas básicas de la ciudadanía.¿Cuál crecimiento económico que se refleja en mayores índices de endeudamiento y un repunte insostenible de la inflación versus comportamiento del producto interno bruto?

Por ejemplo hoy estoy pagando cincuenta pesos la dejada mínima del taxi, por los incrementos de precio de la gasolina, así cómo que en esta semana, siga pagando a ochenta y cinco pesos el kilo de limón, por la brutalidad de la delincuencia organizada contra los productores de ese producto, a quienes se les concedieron las gubernaturas de Michoacán, Colima, Sinaloa, Guerrero y Campeche. La 4T en los bisoños gobiernos estatal y municipales de la entidad suriana de Guerrero, manifiestan más de lo mismo: insolencia, abuso de poder, incongruencia en planes de gobierno, corrupción e impunidad.

El senador Salgado Macedonio continúa estratégicamente en su visión para ser el próximo gobernador, ya sea vía el proceso “Juanita” o lograr la reelección. La pobreza insultante, el analfabetismo, la delincuencia organizada y la inexistencia de efectivos equipos de trabajo en la Secretarías de Despacho del gobierno, son una muestra de debilidad inusual, grotesca, perversa e insultante. Ejemplo real de esta severidad son los enfrentamientos entre los funcionarios designados por el senador con licencia y la Gober que tiene el barco en sus manos. Ejemplo palpable es SECTUR Guerrero, donde el titular de la misma, actúa sin control mental y emocional contra sus compañeras titulares, las Subsecretarias de Planeación y Promoción. En especial por esta última que tiene la responsabilidad en todo el proceso de promoción de los productos y servicios turísticos en plena terapia intensiva.

Toda esta situación tiene que ser reflexiva para la gobernadora, por el simple hecho de que el tejido social guerrerense sigue muy complicado, y repito el término de: INSULTANTE. Demasiada angustia en no disponer del mínimo necesario para satisfacer sus prioridades de alimentación y salubridad.Acapulco, mi querida Joya del Pacífico, está en plena crucifixión por su alcaldesa insolente e inconsciente, llevada al cargo por la mayoría absoluta de los acapulquenses. Mediocre y perversa determinación electoral. De manera permanente continúa complicando su gobernabilidad. La prepotencia propia de su incultura, la hacen carne de cañón para seguir desdibujándose desde el inicio de su gobierno.En análisis pasados les comenté la forma grotesca de cómo le contestó a la oficial de seguridad en el aeropuerto, al pedirle cumplir el protocolo respectivo: “No sea pendeja, no sabe que soy la presidenta municipal”. Amén de la insolencia de eso de “la calor y los carbohidratos que generan la violencia”, ahora la señora nuevamente se clava el puñal, declarando flagrantemente que “no hay delito que perseguir porque el tráiler venía sin chofer”.

Como ciudadano de Acapulco me ocupa en imaginar en manos de quién se encuentra el puerto, la que toma las decisiones de gobierno. La imbecilidad debe ser un parámetro de orden y respeto que debe pararse.Pidámosle al H. Cabildo Municipal poner orden a nuestra Doctora Presidente Municipal, para que se esfuerce en corregir su actitud, al tanto de que no siga promocionando la mala imagen de Acapulco y demuestre el doctorado que dice haber logrado académicamente. Bueno sobre este desorden, conduce al dicho de: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. En especial corroborar toda una serie de inconsistencias que me dicen se observan en SECTUR Acapulco: demasiada prepotencia de su titular mediante el mal trato e insulto a sus colaboradores y canonjías corruptas con proveedores, mediante su operador Mr. Peyat, quien cierra operaciones. Chequemos y verifiquemos viáticos de su viaje a Colombia, especialmente en resultados y beneficios para el turismo de Acapulco.

Sobre este aspecto, más de lo mismo de gobiernos anteriores. No hay nada que ocultar, el abuso del poder está claro y propio. Ojalá tengamos la oportunidad de combatir la maldita corrupción, tal cual lo han hecho en Singapur. Que me perdone Dios: PENA DE MUERTE A LOS CORRUPTOS.Jodido todo este enramado institucional de la 4T. Por ello, exigirnos mayor responsabilidad de manera sustentable que permita reconvertir los sectores de ecología, social y económico; para no seguir por los actuales caminos completos en fantasías y utopías. ¡Tiempo al Tiempo!

A LOS POSTRES…

¿CÓMO QUE NADAL no vendrá al Abierto Mexicano de Tenis 2022 en Acapulco?

EL INE ha cumplido con la convocatoria de la consulta amañada del Ejecutivo Federal.

RAYMUNDO RIVA PALACIO: Pelearse con periodistas y descalificarlos, crea condiciones vulnerables y de riesgo para el inquilino de Palacio Nacional.

MACARIO SCHETINO nos dice qué se acabará primero: ¿El sexenio formal o la salud presidencial? ¿La sanidad de las finanzas? ¿El TMEC?

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO: “México en un tobogán de deterioro”. AMLO entre líneas de su pasada mañanera recomienda la consulta para la revocación de mandato de la Presidente Municipal de Acapulco: “Si no se quiere a una autoridad, ya existe la revocación de mandato, todos, agarraditos de la mano, a decir de manera democrática, está muy mal, hay un caos, hay que hacer valer la democracia y la política se inventó para poner orden en el caos”.