Así opina Oflo

Cómo resultado de la falta de dirección y exigencia institucional, sigue la subjetividad, inconsciencia y una inexistente planeación estratégica en SECTUR Guerrero; al igual o peor que en la SECTUR de Acapulco y otras Direcciones Generales de Turismo, al menos de Chilpancingo, Iguala, La Unión, Taxco y Zihuatanejo de Azueta.

Aprecio que ahora si se está concretando realmente el concepto de que las instituciones de gobierno de turismo, hagan turismo en su amplia concepción. Ante la realidad que todos cobran y poco o nada, trabajan para impulsar, reconvertir, modernizar y eficientar los productos y servicios turisticos. Esto es corrupción en su máxima conceptualización.

Desde que inició el gobierno estatal actual, invariablemente en mis análisis semanales, insistió en que la SECTUR Guerrero deba priorizar los comunicados oficiales anteriores, sus líneas estratégicas en materia de planeación y desarrollo transversal, inversiones, promoción y servicios en materia turística.

En ese contexto nadie dice nada desde la oficina de la gobernadora, la academia, sector laboral y empresarial, donde AHETA invariablemente tiene el pulso, pero mientras SECTUR Guerrero sigue cubriéndole sus demandas en lo oscuro, como el viaje que recientemente le pagó a FITUR 2022 al presidente de ese organismo empresarial, pues simple y sencillamente, calladitos se ven mejor.

Colateralmente todo se junta y derivado de la austeridad republicana, pues el viaje ya programado para FITUR de la gobernadora y funcionarios de la Subsecretaría de Promoción de SECTUR Guerrero, pues se canceló y bueno de buenas a primeras, asistió el Director General de Proyectos Estratégicos a recibir el premio otorgado a los clavadistas de La Quebrada. ¿Y la Subsecretaría de Promoción Turística, bien gracias?

Entendamos entonces que el Titular de SECTUR Guerrero (TSG) sigue improvisando y abonándole a su inexperiencia como funcionario y lejos de ponerse a chambear sobre sus líneas estratégicas de turismo, sale en su segunda conferencia a medios, a tratar el tema de la premiación de La Quebrada, con las siguientes observaciones:

1. Con el mayor respeto opinar que no tiene autoridad alguna para señalar que el premio de “Excelencias Turísticas” otorgado a los clavadistas de La Quebrada, no sólo es para Acapulco sino para toda la entidad.

Invariablemente dicho premio es absolutamente para dichos clavadistas, por su esfuerzo constante de riesgo y valentía. Seamos humildes y respetuosos y no restemos protagónicamente, por no tener claridad en lo que se quiere decir, se comparta a ultranza el mérito ganado por dichos clavadistas de La Quebrada; tal cual lo manifestó con alegría y satisfacción mediante un espléndido video que elaboró: ¡GANAMOS! Es algo divino, algo sensacional, algo espectacular en lo que te vas a aventar. ¡GANAMOS!

Conociendo a mis paisanos de La Quebrada, ellos no tendrán objeción para compartir dicho premio no sólo a nivel estatal, sino también a nivel nacional, pero no es correcto el acto protagónico de SECTUR Guerrero.

2. Muy bien que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, haya contribuido al menos en el registro para obtener el premio. Esto es lo que tiene que hacer SECTUR Guerrero, ser asertivos y pragmáticos en su responsabilidad oficial. ¡Claro que una golondrina no hace verano!

Como lo comenté en uno de mis análisis, sólo hay que ponerse a chambear y generar una sinergia efectiva entre todos los funcionarios designados, ya sea por la Gobernadora o el Senador con licencia. No hay puentes, inteligencia y química entre el Secretario de SECTUR Guerrero con las Titulares de las Subsecretarías de Planeación y de Promoción.

Entendamos que lo importante para los clavadistas y todo el equipo de La Quebrada, se premió al primer producto turístico al mérito de México, surgió hace 88 años, premio que debe ser exclusivo para quienes son parte y propiedad del premio de referencia.

3. Dijo el Secretario de Turismo de Guerrero, que se sintió emocionado de que Acapulco ha sido reconocido internacionalmente y que eso lo obliga a darle atención a la zona de La Quebrada.

Entonces a chambear SECTUR Guerrero. La realidad es que invariablemente la infraestructura de La Quebrada, ha sido olvidada por gobiernos anteriores. Recién la visité y tiene áreas públicas en terapia intensiva. Así que esperemos que dé la cara y se comprometa con esa emoción que.

Cierro mi columna, haciendo hincapié en que todo este desastre turístico de Guerrero, empata con la política federal de la 4T, entonces Morena hace lo propio asertivamente, para hacer del turismo un sector que no le es de prioridad nacional en materia económica.

Lo anterior, pudo apreciarse en los videos mediáticos que circularon en las diversas redes. Puso de cabeza a los turistas de los gobiernos asistentes, al momento que pudimos observar stands que costaron muchas millas de dólares, muy vacíos y sin ningún instrumento promocional.

Este fue el mejor ejemplo de la 4T en FITUR, mediante su espléndido Secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Marqués, quien únicamente fue a promocionar el Tren Maya que por cierto enfrenta severos problemas de construcción en su millonaria inversión.

Un buen lector me escribió: qué pena y qué vergüenza que con el premio que ganaron los clavadistas de La Quebrada se conformaron nuestros representantes del gobierno en FITUR, cuando debieron haber aprovechado esa inercia y tratar de vender todos nuestros destinos turísticos, por eso estamos como estamos, un gobierno federal que no le apuesta al turismo, un gobierno estatal que no sabe ni por donde camina y un gobierno municipal de Acapulco totalmente en pañales en materia turística.

Sobre este comentario, solicite respetuosamente a SECTUR Guerrero que nos ofrezca una Tercera Conferencia de Prensa, para que se informe sobre los resultados de la participación en FITUR 2022.

En especial sobre que eventos promocionales que se realizaron conjuntamente con SECTUR Federal, para promocionar el próximo Tianguis Turístico de México a concretarse en Acapulco en mayo próximo; así como cifras específicas sobre las ventas de productos y servicios turísticos guerrerenses concretados en FITUR 2022, que compensen el gasto invertido en los pasajes de avión y viáticos del funcionario de tercer nivel estatal, ¿o solamente fue a recibir el premio otorgado a los clavadistas de ¿La Quebrada?

A LOS POSTRES…

PRESIDENCIA IMEF: Estamos en un círculo vicioso. El gran reto es invertir, generar empleo e incentivar el consumo.

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, solicitó licencia al Senado, e independientemente del trabajo político que realizó en pro de su compadre, sobre el proceso de la consulta pública de revocación de mandato, seguramente lo verá en la antesala para ser el próximo Gobernador de Guerrero.

DECÁLOGO GUERRERO Covid 19, ¿Una cortina más de humo o se trabajará en serio sobre las medidas preventivas?

BALANCE PRIMEROS 100 DÍAS DEL GOBIERNO ESTATAL: Seguridad para la erradicación violencia de género y atención a feminicidios; Plan de Apoyo a Guerrero; prevención Covid-19 y seguir trabajando con el gobierno federal. ¿Y en TURISMO nada de nada, mucho ruido y pocas nueces?