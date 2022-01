Así opina Oflo

certeza de que la actividad turística para el 2022 tendrá que retomar vuelo con directrices que puedan combatir al Covid 19 y la espiral imparable ómicron. La situación será más complicada que la de los dos últimos años.

Por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo, reitera que el alto costo turístico puede ser tres veces superior a la de la segunda mayor crisis económica global de 2008, después de la gran depresión de 1929.

La realidad es que esta situación para México se torna más complicada al momento que el gobierno federal, salvo el Tren Maya, no registra apoyo financiero y técnico alguno para el sector, en especial para las micro y pequeñas empresas. SECTUR Federal hace como que hace y ante su perversidad, pues nada hace.

Entendamos entonces que para el turismo de Guerrero que genera la mayor riqueza, se tendrá que tener mayor objetividad no sólo en concretar mayores inversiones públicas, sino también en su toma de decisiones sobre planes estratégicos de acción y lineamientos que deben ser dirigidos y operadores por profesionales probado y que ganas de sudar la camiseta.

Cómo es retórica de esta trinchera, donde se combate la corrupción, la impunidad y la mentira, seré puntual y respetuoso en destacar que lamentablemente el Titular de SECTUR Guerrero (TSG), sin ton ni son lleva “SIETE DE SIETE” inconsistencias por su falta de sabiduría en experiencia, inteligencia, talento, humildad y honestidad profesional, etcétera.

¿Nadie le informa a la gobernadora de los hechos y atrocidades acontecidos en el sector qué por circunstancias económicas, deben ser objeto de prioridad estatal? ¿O bien la 4T en Guerrero seguirá la misma estrategia turística que alcanza un nivel nacional, con la observación de que Guerrero tiene la mayor parte de sus canicas en el turismo, lo que no alcanza un nivel nacional?

Las SIETE DE SIETE van desde la incapacidad para demostrar liderazgo y capacidad para desempeñarse como secretario. Error tras error, desde no saber actuar y tener capacidad en la definición de su programa de trabajo sexenal, oportunidad que dejó de aprovechar para señalar sobre que acciones implementaría o planificaría durante sus primeros 100 días de chamba.

Actualmente trata de elaborar un documento entripado que justifique acciones y resultados realizados.

¿Cuáles resultados?

La de haber exhibido comprometiendo la institucionalidad previos pagos costosos para su fiesta de fin de año ; la de declarar que toda empresa turística que haya logrado una ocupación hotelera del 50%, está por encima de sus márgenes de equilibrio; la de no apoyar e ignorar a su Delegada de la Región Centro sobre el acoso sexual de que fue objeto, la cual al momento de haber acudido a la Fiscalía para levantar el acta respectiva, fue corrida por el gobierno estatal.

¿Cómo entender que después de haber cacareado sus cifras alegres sin sustentabilidad de la pasada temporada decembrina, donde Acapulco terminará una derrama económica de 5 mil 572 millones 128 mil pesos ; en tanto que Ixtapa – Zihuatanejo hizo lo propio con un mil 115 millones 192 mil pesos; en conferencia de prensa hizo propio que la referencia binomio de playa, resultó ser más productivo qué Acapulco?

Error fatal del TSG que lo compromete institucionalmente. Fueran los conceptos que resultaron que pueden aseverar y corroborar esa realidad, deben ser cautelosos e inteligentes para no decirlo públicamente, ya que él es el Secretario de Turismo de Guerrero.

Pero no, le ganó su falta de sabiduría y despotricó : “el binomio de playa (Ixtapa – Zihuatanejo) fue superior y se convirtió en el destino más productivo”. Paralelamente niega que en el periodo vacacional Acapulco haya tenido mayores reflectores que otros destinos de la entidad, pues no se abocaron en publicitar a uno más que otro.

Las últimas inconsistencias han sido las acciones observadas, durante el arribo del primer crucero que no llegaba desde hace dos años; donde mostró absoluta arrogancia y cero humildad para sumarse al grupo encabezado por la Doctora Presidente Municipal (DPM) de Acapulco que estaba acompañado por su Secretario de Turismo y del Director de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, institución que inclusive se encuentra bajo la rectoría de SECTUR Guerrero.

Definitivamente el TSG tiene que leer y tener claro el posicionamiento de la importancia, que establece el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen de lo inverosímil, pudo apreciarse que a escasos metros durante todo el evento, fueron separados ambos equipos de trabajo, donde ofrecieron cada quien sus comentarios oficiales de prensa y por supuesto, surgieron discrepancias en sus cifras donde la DPM dijo que en 2022 arribarán 90 cruceros, en tanto el TSG dijo que sólo llegarán 14.

Por ejemplo, una pregunta directa a TSG sobre la nota de The New York Times que posiciona a Zihuatanejo, como el quinto destino mundial para ser visitado en 2022, respondió: “… no es una sorpresa. En el destino se están haciendo las cosas muy bien, tanto la comunidad extranjera que vive ahí, como los residentes, gerentes y la OCVIZ, tienen una participación muy activa de promoción. Trabajan en conjunto para el gran avance en unidad de sus recursos y coordinan las certificaciones…”.

Finalmente pudo observarse la unión de ambos equipos , al momento que se presentó el Capitán del Crucero, al que le otorgaron presentes y se ofreció un breve mensaje oficial que estuvo a cargo, del Secretario de Turismo de Acapulco.

¿Por qué el Secretario de Turismo de Acapulco? Pues, por ser el único que habla el idioma inglés , la lengua de William Shakespeare.

Todo este tipo de inconsistencias políticas deben tener afinidad y convergencia por los factores a que hago referencia al inicio del presente análisis.

Urgen al puerto inversiones privadas, pero si los empresarios tienen claro el actual entripado gubernamental, difícilmente invertirán sus fierros en Acapulco.

Tengamos claridad de que actualmente se está en el inicio y perspectiva de nuevos gobiernos. Consideremos también que todo inicio es complicado, pero no es limitativo para establecer una política turística efectiva entre los tres órganos de gobierno.

A LOS POSTRES…

SE LOS DIJE, Félix Salgado Macedonio pide licencia al Senado y se realiza el primer cambio en el gobierno estatal. Su próxima escalada Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero.

¿SERÁ REALIDAD? El Parador Turístico en Chilpancingo ofrecido por la Gober Evelyn, o mejor se trabaja en serio para rescatar el “CIRCUITO AZUL” surgido en el gobierno de Cervantes Delgado.

FIDETUR, más de lo mismo hoy en manos de futbolistas donde su Presidente dice que seguirá vendiendo a Acapulco. Desorden absoluto. Por lo que aprecio no se aclarará el desfalco millonario realizado en la pasada administración.

¿ CÓMO QUE NADIE SABE SOBRE LA DERRAMA ECONÓMICA DE LOS DOS CRUCEROS? La Asociación Cruceros de Florida y el Caribe, tiene estimado un gasto promedio de 70 US dolar por crucerista, entonces el primer crucero con 905 turistas y si efectivamente bajaron todos, terminaron una derrama de 63,350 dolares y el segundo, 70 mil dolares con solo mil supuestamente turistas han bajado del barco.

ORQUESTA FILARMÓNICA DE ACAPULCO, es objeto de un severo recorte presupuestal del 44.1% para el 2022, donde solo se le asignaron 19 millones 13 mil pesos, versus 34 millones 13 mil pesos en 2021.