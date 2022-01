Así opina Oflo

Hemos iniciado un año más del Siglo XXI que para la economía en lo general, representa un reto complejo por los efectos mismos del Covid 19 y el punto sensible de la cada vez mayor propagación de la variable ómicron.

Precisamente el pasado lunes a la vez que leía el reporte mediático del Titular de SECTUR Guerrero (TSG), que lo enfrenta nuevamente al emparrillado de la polémica por su falta analítica y profesional, recibo por otra red, el Artículo de Javier Tejado Dondé: “El ómicron que trajeron turistas prende alarmas en Acapulco”.

Por los indicadores que leía traté de confrontar cifras e información que me llevaran a la realidad misma del problema, donde la autoridad oficial corruptamente maneja, esconde y manipula para su antojo, cifras reales que los ciudadanos debemos conocer en tiempo y forma.

Tejado Dondé reiteraba los datos que efectivamente circularon en redes, al señalar que - entre el 28 y la mañana del 31 de diciembre, laboratorios públicos y privados registraron 6 mil 500 casos positivos. Esto es más de 2 mil 100 nuevos casos por día, cifra nunca antes vista -.

Complementa Tejado Dondé que hay varios laboratorios privados que no reportan los casos positivos a las autoridades, que efectivamente la mismísima Secretaría de Salud Guerrero no reporta, a pesar de haber sido corroborados con autoridades municipales que pidieron el anonimato para no sufrir represalias.

La realidad misma de todo este desaguisado, en los términos de Tejado Dondé, obedece a que la mayor parte de estos contagios tiene relación directa o indirecta con la prestación de servicios turísticos; al momento de que varias personas que estaban en Estados Unidos decidieron pasar el fin de año en el puerto, que registró una ocupación hotelera de 74.2%.

Entonces a esperar durante los próximos días, la veracidad de los referidos contagios ocasionados en nuestro espléndido puerto de descanso.

La información de referencia es la que debe circular sin amarillismo alguno, ante la premisa de salvaguardar el interés de la salud de todos nosotros, en tanto que los funcionarios públicos como el secretario de Turismo de Acapulco, ante su brillante participación en el evento de reporte de resultados leyendo los eventos turísticos realizados y por realizar, al concluir su excelsa intervención, señaló: “confío que el puerto siga en semáforo epidemiológico verde”.

Sobre el reporte ejecutivo de resultados de la temporada decembrina que nos compartió el TSG, habrá que corroborar sus cifras que efectivamente justifiquen su realidad en resultados directos a hospederías, restaurantes y comercios artesanales, que les urge plata para estar mejor.

Es decir, habrá que corroborar donde quedó esa multimillonaria cifra de billetes, al corte de pesos: CINCO mil 572 millones 128 mil 459 de pesos con lo cual ciertamente que pone distancia entre las cifras alegres y la credibilidad misma del bisoño TSG, que al ir por lana salió trasquilado con eso de pedir regalos para su fiesta de fin de año.

¿Qué hubiera pasado si un empresario de alguna agencia de viajes, hubiera regalado los obsequios caros que se solicitaban, ante una falta de cumplimiento de contrato de su empresa con algún turista? ¿Cómo hubiera procedido la Procuraduría del Turismo de SECTUR Guerrero?

Como analista de la actividad turística, argumento que habrá que analizar científicamente que las variables utilizadas para lograr el supuesto gasto para Acapulco diario por persona que fue de 3 mil 865.99 pesos, se apegue a la metodología establecida por la Cuenta Satélite de Turismo que permite medir las actividades de producción y consumo relacionadas con el turismo, a través de indicadores macroeconómicos de consumo interior (interno y receptivo) previamente definida y establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De ninguna manera soslayar que para el cálculo del análisis emprendido, se haya sustentado en el Sistema de Cuentas Nacionales, que imperativamente maneja un sistema exhaustivo y coherente en las variables y clasificaciones contables para obtener la multicitada derrama económica.

Es importante reconsiderar el conocido manoseo inusual y truculento que hasta hoy se realiza en las SECTUR Guerrero y de Acapulco para medir la ocupación hotelera, una vil muestra de hoteles que se manejan a modo institucional, no desde hace CINCO años, más bien desde la década de los 90s. Esto mismo pasa en el cálculo de los precios de los alimentos y bebidas; tarifas de transporte; compras de productos y la mismísima definición sobre cuáles autos que ingresan al destino son locales y de turistas, y cuántos pasajeros que arriban en autobuses son ciudadanos del municipio y cuáles son turistas.

Efectivamente sobre esas camionetas y autobuses llenos, que se quedaron en la oferta inmobiliaria, tal cual lo cacareó el TSG.

Apreciemos en todo su contexto, la bola de cristal utilizada en esos estudios de mercado que impactaron en el nuevo calculo de la derrama económica y en otros indicadores por destino, incorrectos establecidos desde hace cinco años por las autoridades anteriores.

Tengamos muy presente que diciembre es el mes ÚNICO del año que se vende SÓLO y claro que existen precios diferentes, desde la Riviera Diamante, las zonas Dorada, Caleta y Caletilla y Pie de la Cuesta.

Precisamente pude apreciar una multitud amplia y llana de personas que el presidente López apapacha todas las mañanas, un turismo de muy bajo poder adquisitivo que abarrotó la Costera, las playas desde Icacos hasta Pie de la Cuesta. Este es un logro de la 4T que claro no se aprecia en Cancún, Los Cabos y Vallarta que por condiciones geográficas no califican en esos destinos de playa, es decir, llegaron a Acapulco purititos de Ixtapalapa, de la Romero Rubio, CD Neza, Tlanepantla, etcétera.

Entonces me parece que no hay que tratar de sorprender a la paisanada con esas cifras de derrama económica, hoy nos encontramos ante un severo problema de credibilidad donde la 4T, pone distancia y acorta caminos.

Mentir y proporcionar información falsa no sustentada con pesos y centavos, resulta ser un flagrante acto de corrupción y de descredibilidad. Por ello hay que tener presente la cancioncita reciente del sSenador Salgado Macedonio: “Para abril o para mayo”. ¿Qué habrá querido decir?

A LOS POSTRES…

700 US DÓLARES TARIFA PROMEDIO POR NOCHE EN LOS CABOS, imagínense el gasto promedio diario con todo lo demás.

BIENVENIDO JOSÉ LUIS BASILIO TALAVERA AL FIDETUR ahora sí que se está armando el equipo. Qué dueto hubiera hecho con la contadora Silvia Sandoval Peláez, entonces Directora de Administración y Finanzas que saqueó a la institución, además de chamaquear al Director Operativo Abraham Garay, que dice no haberse embolsado peso alguno. Pobre Acapulco tan lejos de Dios y tan cerca de Salgado Macedonio.

PARQUE PAPAGAYO ¿Hasta cuándo se abrirá al público hoy totalmente fuera de control por su directora? Demasiados prestanombres de los concesionarios que tienen hasta CUATRO CONTRATOS. Hace meses fue inaugurado por el presidente López con una inversión de TRESCIENTOS millones de pesos, ¿dónde está esa plata que no se observa su inversión? Infame corrupción de Quinto Patio.

MÉXICO LÍDER MUNDIAL EN ÓMICRON, la 4T desestima riesgo al igual que en Acapulco.

¿DÓNDE ESTÁ EL SECRETARIO MIGUEL TORRUCO MARQUÉS? Pues construyendo el Tren Maya con sueldo de Secretario C. Triste realidad merecida.