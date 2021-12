Así opina Oflo

Con el mayor respeto profesional y ante la perspectiva de equivocarnos lo menos posible, recurro siempre a esa frase inmejorable "Tiempo al Tiempo" , ante la importancia de admitir que cada cosa tiene su proceso y que, con independencia de la voluntad, no se pueden realizar determinadas acciones hasta que no sea su momento.

Es decir, saber gestionar el tiempo es aplicar con inteligencia y sentido común ese principio , que para el caso que lo estoy aplicando, es precisamente para poder apreciar los resultados adecuados por el titular de la SECTUR Guerrero, en cuanto a los cambios de política turística que puedan gestarse en la 4T de Guerrero.

Hasta hoy día aprecio nerviosismo y carencia absoluta sobre las líneas estructurales a implementarse en materia turística . Más bien se observa perversidad del fuego amigo por la misma estructura de la conformación de la SECTUR Guerrero, demasiada opacidad y buscapiés que en nada abonan para elaborar sus programas de trabajo.

Tengamos presente que estamos dentro de ese período de inicio de los primeros 100 días de trabajo, para demostrar capacidad de liderazgo en la dirección política turística de Guerrero: Tiempo al Tiempo.

Durante estos primeros meses de trabajo destaca la estafeta para realizar en 2022, el Tianguis Turístico de México en el lugar donde nació: Acapulco, más no cómo una acción lograda por el gobierno en funciones.

Muy bien este reto de política turística, empero se siguen esperando que sean y serán las primicias en materia de planeación y desarrollo de los productos y servicios turísticos , inversiones, promoción, protocolos de seguridad ante el ómicron, capacitación y mejora de los servicios turísticos, por citar algunas variables.

Hasta este día, cero pronunciamientos sobre otras prioridades en materia turística. Más bien el titular de SECTUR Guerrero (TSG) lejos de proceder en ese andamiaje, se ocupó en salir a pedir por escrito (por cierto con logo de la SECTUR Federal) a dos organismos empresariales y empresarios, regalitos para su fiesta de fin de año .

Crucial y de alto desprestigio que haya salido al quite la propia gobernadora Evelyn Salgado Pineda (ESP): "No se pueden hacer este tipo de peticiones, ya se canceló el evento y no habrá este tipo de festejos ..."

Otro error más de los ya cometidos y comentados por el TSG, fue el asegurar que no es necesario invertir en la promoción turística, “porque los turistas llegan solos a los destinos de Guerrero y sin necesidad de publicidad” . Ante este posicionamiento pues simple y sencillamente no sólo contradice una de las variables pilares de la política turística, sino más bien profesionalmente cuestiona su creatividad, su talento y su capacidad de funcionario.

Todo este contexto de error tras error y lo más delicado de solaparlos, nos lleva a conclusiones fatales para entender y comprender que a la 4T de Guerrero, el turismo no es considerado como una prioridad estatal del actual gobierno.

Refuerzo mi comentario anterior, al constatarse el reciente nombramiento de Manuel Negrete Arias, como Presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR).

¿Quién es Manuel Negrete Arias? Un paisano de Pungarabato, ex futbolista profesional, exalcalde de Coyoacán en la Ciudad de México, que ciertamente solicitó licencia en dicha alcaldía, para registrarse como candidato del Partido Fuerza por México para competir por la gubernatura de Guerrero.

¿Qué experiencia tiene Manuel Negrete Arias para dirigir la promoción turística de Acapulco? ¿Qué experiencia tiene José Luis González de la Vega Otero , para ser el Director General de Promotora Turística de Guerrero y bueno de rebote ¿Qué experiencia tiene Santos Ramírez Cuevas, para ser el Secretario de Turismo de Guerrero?

Reitero, las preguntas anteriores sólo conducen a un camino: no hay interés de la 4T de Guerrero por el sector que hoy por hoy, cifras previas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía genera el 70% del Producto Interno Bruto de la entidad.

Entonces a estar atentos en el devenir de los tiempos en materia económica, ante la expectativa de los nombramientos y responsables del turismo guerrerense, para los próximos 5 años y meses del actual gobierno, que a mi modesto entende r , sólo responden al interés político y amarres del Senador Félix Salgado Macedonio, nada menos que el compadre de pila del presidente López.

Ante esta inconsistencia y perversidad política que el turismo de Guerrero no merece, recurro nuevamente a la frase “Tiempo al Tiempo”; considerando el posicionamiento del gobierno federal actual, donde el turismo es considerado como prioridad nacional únicamente para el macro proyecto del Tren Maya, no así para Guerrero, que como ya está indicado, la mayoría de los huevos los tiene puestos en la actividad turística.

A LOS POSTRES ...

SE CUESTIONA SOBRE ¿CÓMO SE PAGARÁ EL SUELDO DEL PRESIDENTE DEL FIDETUR, SI ES HONORARIO? No se hagan bolas para eso están las listas de raya o concesiones discrecionales.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO, a pesar de cierta recuperación del turismo, explica y determina que la vacunación desigual y las variantes del COVID-19 - ómicron, podrían afectar la recuperación, que es lenta y frágil.

FARISEOS DEL TURISMO DEL COLTUR GUERRERO, mediante cartita a la Gobernadora ESP le confirmaron: Los profesionales del turismo en Guerrero NO AVALAMOS su decisión en el nombramiento del titular de SECTUR Guerrero. ¿Qué efecto tendrá esa cartita? Posicionar más al TSG.

MÉXICO, QUINTO PAÍS CON PRECIOS MUNDIALES MÁS ALTOS, 7.37%, después de Argentina, Turquía, Brasil y Rusia.

INFLACIÓN IMPARABLE DE ENERO A NOVIEMBRE 2021, 7.37%: Tortilla Kg pasó de 14 a 17 pesos; Huevo kg, 32 a 35; Jitomate kg, 19 a 32; Aguacate kg, 47 a 63; Bistec de res kg, 157 a 177; Chile serrano kg, 30 a 63.