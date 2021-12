Así opina Oflo

Con su propio conocimiento de aquel momento histórico, así lo dijo Leonardo Da Vinci: “la sabiduría es la hija de la experiencia”.

Frase que acuñé desde que emigré de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuál experiencia si salimos todos lampareados y más o menos con cierta estructura académica?

Fue así que después de la universidad, se estructura un periodo lento y seguro de aprendizaje en conocimientos que pragmáticamente te llevan de la mano, hacia esa bendita experiencia que se obtiene con trabajo permanente para mejor toma de decisiones.

Esa bendita experiencia que nos llega trabajando, leyendo, analizando y comparando todo tipo de textos y documentos para determinar nuestras opiniones escritas u orales, sustentadas de manera científica y central para llegar a tener esa SABIDURÍA.

Este es el punto central que debe adecuarse la 4T y los bisoños gobiernos estatal y municipales del estado de Guerrero, hoy en plena opacidad y describilidad institucional.

De manera prudente debe surgir esa SABIDURÍA en la 4T, para el beneficio de todos los mexicanos.

¿Cómo entender que mientras la mayoría de los países cierran sus fronteras y aeropuertos, como una reacción ante virus ÓMICROM? El pasado 1 de diciembre, lejos de guardar equidad y mesura, el presidente López arremetió en el zócalo con su populismo para demostrar como bien lo escribió José Alfredo, Sigo siendo el Rey.

De manera puntual y breve, a tres años del gobierno federal, ¿cuáles cumplimientos de las ofertas claves de campaña en: cero gasolinazos, de que los militares a los cuarteles -hoy directores de proyectos estratégicos-; dónde está el crecimiento económico, control de la inflación y cuál bendita seguridad?

Entiendo y comprendo que nuestra meta debe orientarse en ser mejores para poder concretar: productividad, eficiencia, competitividad e innovación (PECE).

Dichos conceptos de manera permanente los replico en la universidad y en los trabajos que he desempeñado, el último en Canal Once. Entiendo entonces que esto debe llevarnos a trabajar mejor y a no seguir repartiendo a diestra y siniestra nuestros magros impuestos.

Es decir, lejos de seguir dividiéndonos, la estrategia es trabajar ordenadamente con certidumbre y credibilidad mediante el andamiaje del PECE que les he compartido.

En el contexto del nuevo gobierno de Guerrero, la SABIDURÍA no se distingue por lado alguno, no se muestran equipos efectivamente profesionales en la totalidad de las Secretarías de Despacho.

¿Cómo confiar en un gobierno donde el acoso sexual es Permitido y se interpreta como una línea de política de gobierno?

Hace semanas la delegada de la Zona Centro de SECTUR Guerrero, reclamó su derecho a no ser acosada sexualmente por su Coordinador Administrativo y bueno en el gobierno que dirige el senador Salgado Macedonio (SSM), hasta hoy en día, esa funcionaria ya no es parte del gobierno guerrerense.

Esa funcionaria reclamó no tener el apoyo mínimo de su jefe inmediato, el secretario de SECTUR Guerrero, que hasta hoy sigue discreto y sumiso ante situaciones de esta perversidad.

Entiendo entonces que este hecho marca y determina, cuál es y será la ética sobre principios y valores del actual gobierno de Guerrero. Que terrible situación y paradoja de género.

Vergüenza y opacidad no tener el mínimo necesario profesional y de experiencia, para trabajar en gobiernos con esa calidad moral y estructural, hoy en poder del compadre del presidente López y su 4T.

Ya el SSM, debe entender que es un error palomear a todos los funcionarios de una Secretaría de Despacho y dejar al Titular de la misma colgado, como al perico.

Por ello, lejos de poder generar una mayor productividad en inversiones y empleos, combatir a la delincuencia organizada y a la corrupción, el Acoso Sexual como precepto de política pública, disminuirá todo tipo de progreso e imagen honorable institucional guerrerense.

Este tipo de situaciones propician que los ahora funcionarios, puedan tener el derecho de declarar, todo lo que se les ocurra.

Me refiero a la reciente declaración del secretario de SECTUR Guerrero, que sin propiedad profesional alguna, precise que a pesar de no tener el mínimo del 50% de ocupación hotelera, las empresas dispongan o puedan tener inventarios: “El que tengas este inventario te permite operar correctamente y por encima de los márgenes del punto de equilibrio para generar ganancia hacia los accionistas de cada inmueble”.

¿Cómo explicar y entender esta perversa declaración y que la propia AHETA no le salga al camino?

Complicado inicio y perseverancia del actual gobierno de Guerrero. En especial el de SECTUR Guerrero, por ser este sector el que genera el 70% de la riqueza, referente a su pobre actual estructura y lo que viene, ante la severa debilidad, carencia y amenaza de ética personal y experiencia profesional, por la carencia de SABIDURÍA de la mayoría de funcionarios.

A LOS POSTRES…

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL LABORAL? El hostigamiento sexual implica una agresión a través de las relaciones laborales y se asocia con un premio o un castigo. El acoso sexual crea un ambiente ofensivo u hostil que interfiere en el desarrollo de las habilidades individuales en el trabajo.

>>> FONATUR TREN MAYA: sin justificación el gobierno federal señala que su inversión programada en 2,800 millones de dólares, brinca a 9,300 millones. ¿Cómo entender este desorden financiero?

OMT sobre la recuperación en el sector del turismo en ciertas regiones y mercados y muy a pesar de las mejoras observadas, explica y observa que la vacunación desigual y las variantes del COVID-19 podrían afectar la recuperación, que es lenta y frágil.

PARQUE PAPAGAYO Y MUSEO DE SAN DIEGO, permanecerán cerrados en plena temporada vacacional de diciembre 2021. Desorden absoluto en política turística.

ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ: Amigas y Amigos, regresan los cruceros. Me comprometí a realizar las gestiones y a tocar las puertas necesarias. Presidente Abelina López, primero hay que activar la Terminal de Cruceros, cerrada por meses y después siga con su verborrea que no convence a nadie. Hay que ponerse a chambear. Déjese ayudar por su secretario de Turismo, David Abarca, empresario en ese negocio donde él bien sabe que este segmento de cruceros que complicadamente podrá regresar a Acapulco.

GRACIAS A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, Federal, Estatal y Municipal de Chilpancingo, por permitir el bloqueo del pasado 6 de diciembre de la Autopista del Sol, de 4 horas y 38 minutos por los insensibles y vándalos trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes recibieron el pago del día y fueron trasladados y regresados al lugar del bloqueo. GRACIA al SSM.

¿QUÉ SE SIENTE SER PARTE DE UN GOBIERNO EN PRO DEL ACOSO SEXUAL? Cínicamente dirán, mientras caiga el sueldo, que siga la fiesta.