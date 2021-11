Así opina Oflo

Desde siempre él reflexionado que el país, por circunstancias mismas del desarrollo económico, requiere de una mayor aportación de iniciativas estructurales , para hacer más comprensible el entorno económico, político y social.

Entendamos entonces que tenemos que aportar para ganar , multiplicar para sumar y contribuir con ello a impulsar el desarrollo de la economía mexicana.

Por ejemplo hace dieciocho días, al inicio del gobierno estatal electo de Guerrero, motivó que el presidente López, realizara un magno evento que hicieron lucir que hasta hoy día, Guerrero siga siendo la entidad federativa que registra la mayor marginación económica del país.

Con la mejor oportunidad por los casi tres años de gobierno de la 4T, esperaba de alguna manera un revire ligero estructural, con la realidad que seguimos en la misma vertiente, y como también lo hemos comentado: “Tiempo al Tiempo”.

Entrando al tema central del turismo, pues resulta que al actual Titular de SECTUR Guerrero, los medios informativos se le fueron con todo a la yugular, más no fue así para el Titular de la SECTUR Acapulco, que a fin de cuentas, transitan por caminos y semejantes semejantes.

La explicación de dicho trato, lo oriento al proceso discrecional de ambos funcionarios de no zanjar por zanjar , más bien de reflejar humildad y de bajo perfil por la presión misma del sector turístico en Acapulco. Entonces a cada quien le fue en la fiesta según su propia actitud.

Por ejemplo que e l Titular de SECTUR Guerrero no sea egresado de la UAGro o UNAM, por citar instituciones educativas de renombre y que no dominé el “inglés”, no pueden ser factores limitativos a su capacidad profesional. “Tiempo al Tiempo” para apreciar el por qué fue ungido por “Los Salgados”.

Sobre el de SECTUR Acapulco empresario de siempre al negocio de los cruceros, ni idea de que universidad sea egresado , pero si aseguró un inglés de primer mundo.

Aprecio entonces que los tiempos presentes, deben exigir un proceso de aportación profesional estratégica , científica y práctica en pro de los sectores empresarial y laboral que conduzcan a definir esquemas de mayor productividad, competitividad, eficiencia e innovación sobre el presente y el futuro turístico de Guerrero .

En mi análisis pasado hice referencia a conocer, fueron las acciones de los primeros 100 Días de Gobierno , referentes a directrices globales y básicas a inducirse de manera objetiva y programática.

Hasta hoy día cero avances, t odos calladitos sobre las prioridades de esos 100 Días de Gobierno, es decir, no conocemos su esquema programático, ante la premisa de que efectivamente están cobrando. O nos saldrán con su indigencia que cobrarán hasta enero de 2022.

Esto es el inicio que debe tener certidumbre e inteligencia . Un inicio propio con planeación estratégica. Obvio respaldarse por profesionales a los que seguiremos puntualmente su actuación y propiedad. ¿O bien podrá ser peor qué los gobiernos de Layo Aguirre y Astudillo Flores?

En esta trinchera tal cual lo establecido el amigo y jefe Óscar Espinosa Villarreal, no se dan ni se reciben chayotes. Todo se respalda de manera sustentable, nada fuera del contexto de lo que se escribe y se analiza.

Por ejemplo, tuve una réplica del ex director del FIDETUR, Abraham Garay, ese que cobró por años dos sueldos, el de la UAGro y el de FIDETUR, indicándome que nunca se amparó por el fraude en cuestión, que no debo escribir ligero sin tener pruebas.

Efectivamente pude corroborar que no procedió el amparo , por el retiro oficial del reclamo del gobierno estatal que entiendo sigue su término judicial, motivo fundado para que le pidieran su renuncia, no por fraude, más bien por negligencia profesional y con esto, el gobierno de Astudillo Flores cerró el fraude de varios millones de pesos.

La realidad es que casos como el de FIDETUR pululan a nivel estatal, de tal forma que todo seguirá empantanado hasta tanto no se realicen acciones y cambios de fondo en pro de la certidumbre, legalidad y confianza en las instituciones de la administración pública.

Vayamos pues mediante un análisis crítico, congruente y respetable, por el combate de no más burocracia insolente e insultante que no contribuye en el desarrollo y productividad; tal cual por años ha prevalecido y que ha podido corroborar en los sectores de turismo, desarrollo económico, medio ambiente, educativo, salud, etcétera.

A LOS POSTRES

EXCELENTE EL EVENTO DEL PRESIDENTE LÓPEZ EN GUERRERO con la realidad es que en la entidad tenemos cifras muy diferentes a las que se nos cacareó: “Tiempo al Tiempo”.

¿PARQUE PAPAGAYO? Un mejoralito a lo que Guerrero reclamo de la Federación vía los impuestos federales que se pagan. Nada que festejar, es una obligación de la 4T como gobierno federal. El mayor reto es construir el nuevo Centro Internacional Acapulco.

¿DE DÓNDE SALDRÁ LA INVERSIÓN? Para la amplia lista de proyectos de infraestructura turística que requiere Guerrero. El estado no le ha designado anualmente ni 500 millones y el Cabildo de Acapulco, ni 25 millones de pesos que van directo al gasto corriente para sus funcionarios, viajes y truculencias.