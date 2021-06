Así opina Oflo

Dice el refrán “Después de la Tempestad, viene la calma”, que debe animarnos a ser siempre positivos y optimistas cuando las circunstancias son adversas, o también manejarnos en esas dimensiones cuándo apreciemos que los problemas, no podrán solucionarse de manera inmediata y dejarnos llevar por caminos mesurados y propios.

De manera insistente recomiendo a no polarizarnos, a ser prudentes dentro de la prudencia. Una amiga de la 4T me reitera que Roma no se hizo en un día, a lo que le argumenté que ojalá el presidente AMLO entienda y comprenda esa frase, así como los análisis críticos que le hacen a su gobierno.

En este contexto tener claro que con los personajes elegidos democráticamente el pasado 6 de junio, debemos involucrarnos en su actuar político para que progresivamente los lleven a multiplicar y finalmente a sumar.

Nada bueno nos llevará a seguir dividiendo y restando. Entendamos que jugar a las vencidas con eso de que en los últimos 36 años de gobiernos federales todo ha sido desacierto y corrupción, pues entonces sigamos a las vencidas, y lejos de enmendar el camino, lo estaremos complicando más y seguiremos dividiendo nuestro actuar entre lo más querido de nosotros: la familia, amigas y amigos.

Por ejemplo, si en mi natal Guerrero ahora tendremos gobiernos morenistas por doquier, pues hagamos un ejercicio plural e incluyente. Exijamos la conformación de equipos de trabajo que tengan conocimiento, ganas de sudar la camiseta, experiencia y voluntad de trabajar en pro de esta miserable pobreza que por décadas pulula en los 81 municipios guerrerenses.

Empero resulta complicado entender y comprender lo reiterado por el Senador Salgado Macedonio, que llegará a ser el próximo gobernador de Guerrero, después de que su Torita cumpla los primeros dos años de gobernadora y se convierta en una nueva “Juanita”.

Estas son partes sensibles del desdibujado sistema político guerrerense. ¿Cómo entender que si durante los últimos tres años de gobierno de Acapulco, haya crecido la corrupción, la delincuencia organizada y se siga sin agua potable, se haya vuelto a votar por un gobierno de Morena de la 4T?

Qué juicios podremos asumir si durante la todavía actual Legislatura Estatal de Morena con mayoría, se dejó maicear y poco o nada se hizo legislativamente. Entonces muchos guerrerenses esperamos que el conteo final de Diputados Estatales, no obtengan esa mayoría para no alimentar la perversidad del Senador Salgado Macedonio.

No vayamos lejos y seamos juiciosos con este último gobierno priista de Astudillo Flores, que ciertamente algo hizo por Guerrero y contribuyo en mantenerlo para seguir siendo el Estado que por décadas registra el “Mayor Índice de Marginación Económica Nacional”. ¿Por qué? Porque nunca conformó el equipo de trabajo qué ofreció, propiciando que su gobierno nunca estuvo al nivel de la necesidad económica y política de Guerrero.

Astudillo Flores hizo caso omiso a la planeación estratégica, entonces que se joda Guerrero, y así todavía Moreno Arcos sigue con su locura de impugnar la elección. Muchos guerrerenses esperamos, es que ojalá pronto llegue ese formidable 26 de octubre, último día de gobierno Astudillista.

Desde esta trinchera, es propio confirmar que para que eso suceda, faltan por transcurrir a partir de hoy: 133 días que serán largos y tortuosos.

El país requiere de esfuerzos comunes donde pueda observarse un mayor equilibrio entre los Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Parte medular es hacer reflexionar a ya Saben Quién, que básicamente entienda que para que su Movimiento de Regeneración Nacional pueda llegar exitoso para el 2024, obligatoriamente tendrá que mover mejor sus fichas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y reconsiderar efectivos apoyos fiscales y financieros, donde los nuevos Titulares de la SHCP y el Banco de México tendrán que hacer mucho para poder lograr que la “Calma nos Llegue Después de la Tempestad Electoral”.

A LOS POSTRES

>>> MARIO MORENO ARCOS SOSTIENE que impugnará la elección donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, perpetró un enorme fraude electoral para beneficiar a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda que obtuvo 643,814 votos, mientras PRI-PRD 580,971.

>>> ADELA ROMÁN OCAMPO Presidente Municipal de Acapulco, dejará una CAPAMA sin abasto de agua potable, colapsada financieramente, emplazada a huelga y con permanentes descargas de aguas negras a la Bahía de Acapulco.

>>> PRESIDENTE AMLO arremete contra las clases medias tachándolas de individualistas, aspiracionistas, sin escrúpulos, egoístas y de querer triunfar a toda costa. Son partidarios de que “el que no transa no avanza”, apoyan a gobiernos corruptos y son muy susceptibles a la manipulación.

>>> ERES IZQUIERDISTA…GENIAL…ERES DERECHISTA…GENIAL el país va a mejorar el día en que todas las personas cambien su forma de pensar y dejen el egoísmo. Hay que cambiar esa mentalidad de que un presidente les va a resolver todos los problemas y hasta la vida…Sí queremos un cambio, DEBEMOS COMENZAR POR NOSOTROS MISMOS (anónimo).