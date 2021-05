Así opina Oflo

Muy importante que nos encontremos en el último tramo para renovar la Cámara Baja del país. Esos diputados que son verdaderamente ángeles y demonios en su actividad parlamentaria. Sector estratégico para que no continuen aprobando ligeramente lo que les llega desde Palacio Nacional.

La realidad de nuestro entorno es directo y preciso a nuestras pretensiones, es decir, lo que hagamos el próximo 6 de junio, será más determinante que lo qué se hizo en la pasada elección federal.

Muy importante tener pragmatismo en nuestra actitud de voto, que nos permita mejorar el presente y futuro. Tenemos que saber entender nuestra realidad, y si la mayoría de la paisanada dice que sigue lo que hasta hoy tenemos, adelente, a respetar la decisión ciudadana.

Tenemos claro que gobiernos anteriores manosearon las urnas, se hartaron con displicencia, hasta que se les puso alto creando una institución independiente que nos ha dado credibilidad, lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral.

Desde mi perspectiva, lo que sucede hoy en día es notablemente irreal, complejo e insultante, toda vez que se esperaba que tendríamos un gobierno diferente a los anteriores, según lo ofrecido en campaña, por el hoy presidente de todos los mexicanos.

Pero no, madrazo al cerebro, los alumnos han superado al maestro y los priistas, panistas y perredistas, todos hoy morenistas, en el poder liderados por ya Saben Quién, nos tienen en cuclillas y jodamonos todos.

Por ello convoco una vez más a la paisanada, para que el voto que depositarán en las urnas para las diputaciones federales, sea una respuesta de rechazo al actual gobierno federal, por su actitud visceral, caprichosa e indolente sobre el manejo de las riendas económicas, sociales y políticas, a su total entender e interés político.

Actualmente somos un país dividido y contrariado, cuándo por las circunstancias mismas, debería existir todo lo contrarío.

Quiérase o no el presidente AMLO, lejos de hacer su chamba sigue en campaña y bueno, eso nos lleva a observar menos aciertos en el contexto de beneficio para todos. Lo más delicado que no se observa, es que se continúa desdibujando la meta principal de combatir la corrupción e impunidad.

Recordemos esa frase de “no se hagan bolas”, en la inteligencia de interpretarsele como un reclamo del México que exige congruencia en el orden institucional, en el entendido de no seguir dividendo a la paisanada, concepto que al parecer le vale y no entiende el inquilino #1 de Palacio Nacional.

Mayor descrédito observo en mi natal Guerrero, dónde los últimos gobiernos perredista y priista, están entregando en charola de plata a Morena el gobierno estatal.

Quitémonos la venda de los ojos, demasiada corrupción e impunidad de Layo Aguirre y el de Astudillo Flores que bendito Dios, concluirá su gobierno en octubre próximo.

Por todo lo anterior, el jovencito Pablo Sandoval Ballesteros, el ex Súper Delegado Federal, qué insensiblemente pensó en ser Gobernador, reiterará que Morena con una VACA ganaría la elección estatal guerrerense.

Desprecio insolente que se corrobora en lo dicho por él, sólo que la elección ciertamente la puede ganar Morena, pero no con una vaca, más bien con una TORITA que desde siempre ha demostrado no estar a la altura profesional y política para gobernar.

Complicada situación para Guerrero. Vienen SEIS años más compricados en productividad y de mejora continúa en materia económica y de afectación al tejido social. Los grupos de poder siguen controlando sus intereses, aprovechando la inmensa pobreza guerrerense que los hace más contundentes y aberrantes.

¿MARIO MORENO? Pudo o más bien puede ser una alternativa real, en la inteligencia de que sigue representando al priista de siempre, sin renovación moral e intelectual, sin mostrar agresividad en innovación de cambio y de fondo para el manejo gubernamental, hoy en terapia intensiva en mi natal Guerrero.

Entonces todos los guerrerenses tendremos sólo dos sopas, o bien nos gobierna un priiista al mismo estilo de siempre, que no ata ni desata, o bien llega la Torita, que como cinícamente lo dijo su papá; en dos años pide licencia y el perverso violador Félix Salgado Macedodio, se constituye como el nuevo gobernador de Guerrero.

A LOS POSTRES…

>>> SI HOY FUERAN LAS ELECCIONES EN GUERRERO, el Grupo Reforma nos dice que existe empate técnico: La Torita 44% y Mario Moreno 44%.

>>> ELECCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, agua a río revuelto y sálvese el que pueda, al final se hacen cuentas. Somos el México donde no pasa nada, sin memoria y por eso estamos como estamos.

>>> A VOTAR CON PROPIEDAD es mi respetuosa recomendación a toda la paisanada. No permitamos manipulación, nuestra integridad es primero ante cualquier interés o eventualidad. Recordemos que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos, nadie lo hará. Vayamos a las urnas serenos y actuaremos con respeto, criterio y acierto. ¡¡¡ NO VENDAS TU VOTO !!!

>>> NUEVAMENTE EL PAN RECULA, HOY A FAVOR DEL PRI, en 2011 Marcos Efrén Parra Gómez, hoy tratando de reelegirse por Taxco, declinó a favor de Ángel Layo Aguirre por el PRD y su 10% fue contundente para que le ganara a su primo hermano, Manuel Añorbe Baños.

