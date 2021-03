Así opina Oflo

Tengo muy presente que desde que inicié mi responsabilidad de escribir mis columnas semanales, lo haría de forma crítica, respetuosa y sustentable. Mi meta será siempre contribuir a generar certidumbre y credibilidad.

En pleno Siglo XXI todo sigue patas para arriba, donde la naturaleza ya harta de tanto exceso, nos ha puesto en nuestro lugar mediante su Covid-19, que es una respuesta propia al no tener respeto y propiedad por el Desarrollo Sustentable, materia académica que por más de diez años impartí en la Universidad Americana de Acapulco.

Hoy la pandemia y el cambio climático nos exigen y reclaman compromisos, que entiendo podrán combatirse si se cumple cabalmente con los protocolos de la sana distancia, el cubrebocas, el vado de manos y la aplicación de vacunas; el Acuerdo de París y la Agenda 2030, donde todos, sí todos los ciudadanos, gobiernos, empresarios y academia, tendremos que hacer lo propio, no solo de dientes para afuera, sino más bien con hechos y resultados.

Por ejemplo en nada se justifica seguir quejándonos y maltratando los tiempos políticos del ayer. Más bien debemos adecuar las condiciones presentes con retos y prioridades sobre las circunstancias actuales.

Ya basta de seguir rasgándonos las vestiduras, en alternativas estériles que en nada contribuyen a la ciudadanía. Nuestra bisoña democracia debe inducirnos a motivar nuestra actitud, para ir con certidumbre a las urnas y votar por los candidatos que nos aseguren combatir frontalmente la corrupción e impunidad.

No nos sigamos equivocando. Nuestro VOTO debe ser prudente y crítico que conduzca a mejores formas de vida en educación, salud y alimentación, factores claves para poder ser más productivos, más eficientes, más competitivos, y más innovadores.

Los tiempos de la próxima elección debe llevarnos a votar por las mejores opciones a las Gubernaturas, Diputaciones Federales y Locales, Presidencias Municipales y Regidurías.

Por las características coyunturales para recuperar a Acapulco, del atraso y la marginación e inducirlo hacia la oportunidad del bienestar y desarrollo económico, social y político, reiteradamente me he pronunciado ante mis paisanas y paisanos, a no tener duda por la candidatura de Yoshio Ávila González, que como ya he escrito antes, no tiene cola que le pisen en materia de corrupción e impunidad.

Como analista no tengo la menor duda que Yoshio Ávila González ofrece y promete trabajo, transparencia, humildad y respeto por Acapulco. Sí escribo estos términos tal cual, obedece a mi convencimiento plural e incluyente por mi querido Acapulco.

Tengo claridad de lo que hoy aporta Acapulco al PIB de la economía guerrerense, entonces debemos de tener claro lo que representa nuestro VOTO por Yoshio Ávila González. Seguir improvisando sin planeación estratégica, es seguir negando nuestra capacidad real para combatir los altos índices de marginación y delincuencia organizada que hoy pululan sin orden y recato en nuestro querido Acapulco.

A LOS POSTRES…

>>> PARA REFLEXIONAR CON EL SIGUIENTE TEXTO ANÓNIMO SOBRE LA ELECCIÓN DEL 6 DE JUNIO DE 2021:





· El LADRÓN vulgar te roba: el dinero, el reloj, la cadena, el auto.





· El POLÍTICO CORRUPTO te roba: La felicidad, la salud, la vivienda, la educación, el futuro, la pensión, la diversión y el trabajo





· El PRIMER LADRÓN te elige a ti…y el SEGUNDO LADRÓN lo eliges tú.